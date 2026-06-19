Playdate dengan Sesame Street saat Libur Sekolah, Berimajinasi Bersama Teman dan Keluarga

JawaPos.com – Playdate atau bermain bersama dengan teman dalam acara tertentu bisa menjadi salah satu alternatif mengisi liburan. Selain menyenangkan, playdate juga bisa mengajarkan anak bersosialisasi di dunia luar selain sekolah.

Playdate biasanya dilakukan di taman bermain, playground, atau acara yang memiliki aktivitas interaktif. Seperti yang diadakan Lippo Mall Kemang lewat Playdate with Elmo & Friends pada 11 Juni hingga 5 Juli 2026.

Sesuai dengan temanya, anak-anak diajak menikmati pengalaman liburan bersama karakter ikonik Sesame Street. Tak sekadar bermain bersama, anak juga bisa menikmati beragam aktivitas interaktif yang edukatif.

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Diungkapkan Dimas Aditya Kusuma, Mall Director Lippo Mall Kemang , Main Atrium bakal disulap menjadi area bermain bernuansa dunia Sesame Street yang penuh warna. Tentunya ini akan menghadirkan berimajinasi bersama karakter-karakter favorit mereka.

Pemilihan tema Sesame Street terutama karakter Elmo dikarenakan telah dikenal lebih dari 40 tahun sebagai karakter yang ceria, ramah, optimistis, dan selalu antusias dalam menjelajahi dunia di sekitarnya. Selain bentuknya juga lucu, karakter ini juga mengajarkan pentingnya berbagi, saling peduli, serta menghargai persahabatan.

“Kami memilih menghadirkan Sesame Street, khususnya Elmo & Friends, karena karakter-karakter ini tidak hanya dicintai oleh anak-anak dan dewasa, tetapi juga membawa nilai-nilai positif seperti kebaikan, kepedulian, persahabatan, rasa ingin tahu, dan semangat untuk belajar hal-hal baru,” ujar Dimas baru-baru ini.

Salah satu aktivitas yang paling dinantikan adalah sesi Meet & Greet bersama Elmo & Friends yang akan berlangsung setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.00 WIB dan 17.00 WIB. Dalam kesempatan ini, anak-anak dapat bertemu langsung dengan Elmo, karakter ceria yang penuh rasa ingin tahu. Ada juga Cookie Monster yang selalu menghibur dengan tingkah lucunya, serta Abby Cadabby, peri kecil yang mengajarkan nilai persahabatan, kreativitas, dan rasa percaya diri.

Dilengkapi dengan dekorasi spektakuler, suasana liburan sekolah juga akan semakin meriah melalui berbagai pertunjukan dari sekolah musik dan komunitas anak berbakat. Akan penampilan spesial dari Annisa Dalimunthe, penyanyi cilik dan model muda berbakat Indonesia yang telah dikenal melalui berbagai prestasi di dunia hiburan dan fashion.