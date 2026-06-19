Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Nurul Adriyana Salbiah
Sabtu, 20 Juni 2026 | 02.26 WIB

Playdate dengan Sesame Street saat Libur Sekolah, Berimajinasi Bersama Teman dan Keluarga

Playdate bersama teman dengan tema Sesame Street. (ist) - Image

Playdate bersama teman dengan tema Sesame Street. (ist)

JawaPos.com – Playdate atau bermain bersama dengan teman dalam acara tertentu bisa menjadi salah satu alternatif mengisi liburan. Selain menyenangkan, playdate juga bisa mengajarkan anak bersosialisasi di dunia luar selain sekolah.

Playdate biasanya dilakukan di taman bermain, playground, atau acara yang memiliki aktivitas interaktif. Seperti yang diadakan Lippo Mall Kemang lewat Playdate with Elmo & Friends pada 11 Juni hingga 5 Juli 2026. 

Sesuai dengan temanya, anak-anak diajak menikmati pengalaman liburan bersama karakter ikonik Sesame Street. Tak sekadar bermain bersama, anak juga bisa menikmati  beragam aktivitas interaktif yang edukatif.

Diungkapkan Dimas Aditya Kusuma, Mall Director Lippo Mall Kemang , Main Atrium bakal disulap menjadi area bermain bernuansa dunia Sesame Street yang penuh warna. Tentunya ini akan menghadirkan berimajinasi bersama karakter-karakter favorit mereka.

Pemilihan tema Sesame Street terutama karakter Elmo dikarenakan telah dikenal lebih dari 40 tahun sebagai karakter yang ceria, ramah, optimistis, dan selalu antusias dalam menjelajahi dunia di sekitarnya. Selain bentuknya juga lucu, karakter ini juga mengajarkan pentingnya berbagi, saling peduli, serta menghargai persahabatan.

“Kami memilih menghadirkan Sesame Street, khususnya Elmo & Friends, karena karakter-karakter ini tidak hanya dicintai oleh anak-anak dan dewasa, tetapi juga membawa nilai-nilai positif seperti kebaikan, kepedulian, persahabatan, rasa ingin tahu, dan semangat untuk belajar hal-hal baru,” ujar Dimas baru-baru ini.

Salah satu aktivitas yang paling dinantikan adalah sesi Meet & Greet bersama Elmo & Friends yang akan berlangsung setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.00 WIB dan 17.00 WIB. Dalam kesempatan ini, anak-anak dapat bertemu langsung dengan Elmo, karakter ceria yang penuh rasa ingin tahu. Ada juga Cookie Monster yang selalu menghibur dengan tingkah lucunya, serta Abby Cadabby, peri kecil yang mengajarkan nilai persahabatan, kreativitas, dan rasa percaya diri. 

Dilengkapi dengan dekorasi spektakuler, suasana liburan sekolah juga akan semakin meriah melalui berbagai pertunjukan dari sekolah musik dan komunitas anak berbakat. Akan penampilan spesial dari Annisa Dalimunthe, penyanyi cilik dan model muda berbakat Indonesia yang telah dikenal melalui berbagai prestasi di dunia hiburan dan fashion.

Bagi keluarga yang ingin menghabiskan waktu bersama sambil mengeksplorasi kreativitas anak, Lippo Mall Kemang menghadirkan program Shopping Playdate. Pengunjung yang berbelanja dengan minimum transaksi Rp 500.000 dapat mengikuti berbagai aktivitas tanpa biaya tambahan. Mulai dari bermain Kinetic Sand hingga membuat karya seni melalui aktivitas Wood Art. Berbagai kegiatan ini dirancang untuk memberikan pengalaman bermain yang kreatif, edukatif, sekaligus menyenangkan selama masa liburan sekolah.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Tags
Artikel Terkait
Asyik! Masuk Taman Margasatwa Ragunan Gratis Spesial HUT Jakarta 2026, Cek Tanggalnya - Image
Jabodetabek

Asyik! Masuk Taman Margasatwa Ragunan Gratis Spesial HUT Jakarta 2026, Cek Tanggalnya

Selasa, 16 Juni 2026 | 22.37 WIB

Libur Sekolah 2026, KAI Daop 8 Surabaya Beri Diskon 30 Persen Tiket Kereta Ekonomi - Image
Surabaya Raya

Libur Sekolah 2026, KAI Daop 8 Surabaya Beri Diskon 30 Persen Tiket Kereta Ekonomi

Minggu, 14 Juni 2026 | 23.49 WIB

ASDP Tebar Diskon Tarif hingga 100 Persen Masa Libur Sekolah, Cek 14 Rute yang Dapat dan Cara Pemesanan - Image
Travelling

ASDP Tebar Diskon Tarif hingga 100 Persen Masa Libur Sekolah, Cek 14 Rute yang Dapat dan Cara Pemesanan

Minggu, 14 Juni 2026 | 20.30 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya

2

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

3

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama

7

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi

10

Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore