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Leni Setya Wati
Sabtu, 18 Juli 2026 | 02.54 WIB

Yoo In Na Akui Ong Seong Wu Adalah Pilihan Utamanya di Produce 101 Season 2 

Yoo In Na (pinterest)

 

 
JawaPos.com – Yoo In Na membuat pengakuan mengejutkan saat berbincang dengan Ong Seong Wu di kanal YouTube Yoo In Radio.
 
Dalam episode yang tayang pada 15 Juli, Yoo In Na mengaku pernah mengeluarkan uang pribadinya demi memberikan dukungan kepada Ong Seong Wu ketika sang aktor masih berkompetisi di Produce 101 Season 2.
 
Di hadapan bintang drama Spooky in Love tersebut, Yoo In Na mengungkap bahwa sejak awal ia sudah menjadikan Ong Seong Wu sebagai peserta favorit.
 
Pengakuan itu membuat Ong Seong Wu penasaran hingga bertanya langsung apakah dirinya memang menjadi "pick" utama sang aktris selama program berlangsung.
 
Yoo In Na pun membenarkan hal tersebut. Bahkan, ia mengaku sudah melihat potensi besar Ong Seong Wu sejak 2017.
 
Menurutnya, pesona dan ekspresi sang idol-aktor mengingatkannya pada komedian legendaris Hollywood, Jim Carrey. "Aku sudah bilang sejak dulu kalau dia adalah Jim Carrey dari Korea," ungkap Yoo In Na sambil mengenang kesan pertamanya.
 
Ong Seong Wu tersenyum dan membalas bahwa dirinya memang sudah sering mendengar komentar serupa sejak kecil.
 
Yoo In Na kemudian bercanda bahwa mungkin dirinya sebenarnya tidak terlalu jeli karena baru menyadari kemiripan tersebut belakangan.
 
Candaan itu langsung disambut Ong Seong Wu yang memuji insting Yoo In Na dalam melihat bakat seseorang, menciptakan suasana hangat sepanjang percakapan.
 
Ong Seong Wu sendiri mulai dikenal publik setelah tampil di Produce 101 Season 2 pada 2017 dan berhasil debut bersama Wanna One.
 
Setelah aktivitas grup berakhir, ia memperluas kariernya di dunia akting dan terus membintangi berbagai proyek drama maupun film.
 
Kini, Ong Seong Wu bersiap menyapa penonton melalui drama terbaru tvN Spooky in Love, yang dijadwalkan tayang perdana pada 18 Juli.
 
Kehadirannya di Yoo In Radio sekaligus menjadi ajang promosi yang menghadirkan kisah manis tentang dukungan Yoo In Na sejak awal perjalanan kariernya.

Editor: Novia Tri Astuti
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