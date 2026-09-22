Film The Table: Day and Night akan Tayang, Simak Kehidupan Kim Min Ha hingga Han Sun Hwa

Pemeran Film The Table: Day and Night. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Telah lama berkecimpung di dunia akting, Kim Min Ha , aktris Korea berbakat, akan berperan dalam film The Table: Day and Night
Dikutip dari Soompi, Selasa (22/9), film ini bercerita bagaimana percakapan yang cerdas antara empat pasangan pria dan wanita yang bertemu di kafe yang sama.
Adapun pertemuan tak terduga antara Yoo Jin (Kim Min Ha) dan Hyeon Oh (Joo Jong Hyuk) yang mengunjungi kafe pada waktu berbeda.
Baca Juga:Makin Sukses! Sertifikasi Platinum RIAJ Pertama untuk Streaming Solo di Jepang diraih Jimin BTS
Sang Mi (Han Sun Hwa) dan Young Min (Chang Ryul) yang pernah mengikuti kelas bimbingan belajar yang sama saat SMP akan bertemu.
Menariknya, akan ada pertemuan pertama yang penuh makna antara Hye Jin (Shim Eun Kyung), seorang penulis novel web, dan Dong Nam (Lee Hee Jun), seorang pembuat film independent.
Tak hanya itu, akan terlihat momen manis sekaligus pahit yang dilalui calon idola Na Kyeong (Jeon So Young) bersama kekasihnya, Jong Su (Kim Dong Hwi).
Menarik perhatian penggemar, poster baru dirilis, dengan perpaduan warna merah muda dan hijau serta tipografi yang tegas.
Yoo Jin dan Hyeon Oh berdiri berjauhan sambil menatap ke arah berbeda, Sang Mi memegang pipi Young Min yang tampak salah tingkah.
Kemudian Hye Jin mendengarkan Dong Nam dengan ekspresi gelisah, sementara Na Kyeong dan Jong Su duduk berhadapan dengan jarak yang cukup jauh di antara mereka.
Menariknya, ekspresi mereka mencerminkan beragam emosi terkait cinta, mulai dari kegembiraan dan keterkejutan, saksikan film ini pada November.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang
Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022