Film The Table: Day and Night akan Tayang, Simak Kehidupan Kim Min Ha hingga Han Sun Hwa

JawaPos.com – Telah lama berkecimpung di dunia akting, Kim Min Ha , aktris Korea berbakat, akan berperan dalam film The Table: Day and Night

Dikutip dari Soompi, Selasa (22/9), film ini bercerita bagaimana percakapan yang cerdas antara empat pasangan pria dan wanita yang bertemu di kafe yang sama.

Adapun pertemuan tak terduga antara Yoo Jin (Kim Min Ha) dan Hyeon Oh (Joo Jong Hyuk) yang mengunjungi kafe pada waktu berbeda.

Sang Mi (Han Sun Hwa) dan Young Min (Chang Ryul) yang pernah mengikuti kelas bimbingan belajar yang sama saat SMP akan bertemu.

Menariknya, akan ada pertemuan pertama yang penuh makna antara Hye Jin (Shim Eun Kyung), seorang penulis novel web, dan Dong Nam (Lee Hee Jun), seorang pembuat film independent.

Tak hanya itu, akan terlihat momen manis sekaligus pahit yang dilalui calon idola Na Kyeong (Jeon So Young) bersama kekasihnya, Jong Su (Kim Dong Hwi).

Menarik perhatian penggemar, poster baru dirilis, dengan perpaduan warna merah muda dan hijau serta tipografi yang tegas.

Yoo Jin dan Hyeon Oh berdiri berjauhan sambil menatap ke arah berbeda, Sang Mi memegang pipi Young Min yang tampak salah tingkah.

Kemudian Hye Jin mendengarkan Dong Nam dengan ekspresi gelisah, sementara Na Kyeong dan Jong Su duduk berhadapan dengan jarak yang cukup jauh di antara mereka.