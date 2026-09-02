Sinopsis Film The Addams Family (1991): Berkenalan dengan Keluarga Addams yang Penuh Keanehan

JawaPos.com - Setiap keluarga memiliki sesuatu yang membuat mereka unik dan berbeda dari keluarga lain. Beberapa memiliki kebiasaan yang juga merupakan ciri khas dari kelompok suku budaya mereka, atau hanya sekedar sifat mereka saja.

Keluarga dengan sifat atau kebiasaan yang sangat berbeda dari keluarga lainnya dapat menerima banyak reaksi berbeda dari orang-orang sekitar mereka. Mereka dapat diusir sebagai ancaman atau diterima sebagai keunikan.

Keluarga Addams adalah salah satu keluarga paling unik dan aneh yang pernah ada. Mereka menerima kegelapan, hal-hal seram dan selalu berpakaian gelap. Sangat berbeda dengan orang-orang di sekitar mereka yang selalu tersenyum dan berusaha seceria mungkin.

Salah satu cabang Keluarga Addams yang paling terkenal adalah yang dikepalai oleh Gomez Addams (Raul Julia). Ia tinggal bersama ibunya, istrinya Morticia (Anjelica Huston), putrinya Wednesday (Christina Ricci), putranya Pugsley (Jimmy Workman), dan beberapa pembantu rumah.

Berkat kekayaan leluhurnya, ia mewarisi banyak sekali kekayaan dan tidak segan-segan mengeluarkan uang untuk keluarganya.

Namun Gomez mengalami kesedihan mendalam, ia sangat merindukan saudara laki-lakinya Fester (Christopher Lloyd) yang telah menghilang selama 25 tahun. Ia menghilang setelah ia dan saudaranya bertengkar.

Pengacara Gomez, Tully Alford (Dan Hedaya), dililit utang dan diteror oleh rentenirnya, Abigail Craven (Elizabeth Wilson). Tully menyadari bahwa putra Abigail, Gordon, sangat mirip dengan Fester. Maka ia memiliki ide untuk Gordon menyamar sebagai Fester dan menyusup masuk ke rumah Keluarga Addams, dan mencuri harta mereka.

Abigail dan Gordon setuju, lalu Gordon segera didandani agar lebih mirip dengan Fester. Abigail juga ikut menyamar sebagai psikiaternya dan menjelaskan bahwa Fester telah menghilang di Segitiga Bermuda selama 25 tahun.