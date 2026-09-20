Ryu Sujeong Rilis MV “Birthday Cake” dan “Friendly Fire”, Lengkapi Kisah ALL THE COLORS I AM

ryu sujeong (x @allmyanecdotes)
JawaPos.com – Ryu Sujeong memperkaya perjalanan musikalnya dengan merilis dua video musik terbaru, “Birthday Cake” dan “Friendly Fire”.
Kedua MV tersebut menjadi bagian dari rangkaian perilisan visual untuk mini album keempatnya, “ALL THE COLORS I AM”, sekaligus melengkapi cerita dari seluruh lagu dalam album tersebut.
Dalam MV “Birthday Cake”, Ryu Sujeong tampil dalam visual yang sarat simbol. Ia terlihat membebaskan diri dari ikatan tali sebelum berjalan mundur menaiki tangga sebuah teater menuju cahaya.
Kemunculan teropong dan telur yang menetas turut memperkuat nuansa reflektif, seolah menggambarkan perjalanan melihat kembali masa lalu sekaligus menemukan awal yang baru.
“Friendly Fire” menawarkan atmosfer yang jauh lebih eksperimental. Video musiknya menggunakan rekaman hitam-putih serta efek seperti film negatif.
Dalam sejumlah adegan close-up, Ryu Sujeong berulang kali menghapus riasan dari wajahnya, menciptakan visual yang terasa intim dan introspektif. Konsep tersebut berpadu dengan nuansa dream pop yang menjadi karakter musik “Friendly Fire”.
Menurut laporan allkpop yang mengutip OSEN, kedua video tersebut dirilis masing-masing pada 14 dan 15 September 2026 melalui kanal resmi Ryu Sujeong.
Sebelumnya, ia telah merilis video musik untuk empat lagu lainnya secara bertahap, yakni “Crying to”, “Diamond”, “Lucky Charms”, dan “shoulda woulda coulda”. Dengan demikian, seluruh enam lagu dalam “ALL THE COLORS I AM” kini memiliki video musik masing-masing.
Mini album “ALL THE COLORS I AM” sendiri dirilis pada 11 September dan berisi enam lagu, dengan “Diamond” sebagai title track.
Album ini membawa gagasan bahwa seseorang tidak dapat didefinisikan hanya melalui satu warna, sekaligus menggambarkan perjalanan emosional mulai dari terjatuh, menerima keadaan, hingga kembali bangkit.
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