Lee Je Hoon Ditawari Jadi Pemeran Utama Film Horor Thriller Terbaru

lee je hoon (x @ilovekdramatwt)
JawaPos.com – Lee Je Hoon dikabarkan tengah pertimbangkan proyek film terbarunya yang bergenre horor thriller.
Menurut laporan Soompi, Lee Je Hoon telah menerima tawaran untuk menjadi pemeran utama film baru berjudul Nightmare atau Heungmong dalam judul Korea.
Jika menerima tawaran tersebut, proyek ini akan menjadi tantangan baru bagi sang aktor.
Film Nightmare disutradarai oleh Kim Se Hwi, yang sebelumnya menyutradarai film Following. Ceritanya mengangkat konsep unik mengenai mimpi yang dapat diperjualbelikan.
Kisah kemudian berkembang ketika seseorang memindahkan mimpi buruknya kepada orang lain demi memenuhi kepentingan pribadi, hingga menimbulkan berbagai konsekuensi yang tidak terduga. Informasi mengenai proyek tersebut juga dilaporkan oleh media Korea, termasuk JTBC.
Lee Je Hoon ditawari peran sebagai Yang Seung Woo. Mengutip Soompi, karakter tersebut disebut akan memperlihatkan sisi berbeda dari Lee Je Hoon yang belum banyak ditampilkan dalam karya-karya sebelumnya.
Genre horor juga menjadi wilayah baru bagi aktor tersebut, sehingga proyek ini menarik perhatian terutama dari sisi transformasi karakter dan aktingnya.
Film ini diproduksi oleh Engine Film, sementara distribusinya akan ditangani oleh NEW.
Berdasarkan laporan industri yang dikutip Soompi dan media Korea, proses pra-produksi tengah berlangsung dan proses syuting ditargetkan dimulai pada Desember 2026.
Lee Je Hoon diperkirakan akan memulai penggarapan film tersebut setelah menyelesaikan sejumlah agenda aktingnya.
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