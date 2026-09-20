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Aulia Ramadhani
Minggu, 20 September 2026 | 14.51 WIB

Simak Cerita Unik Lee Jun Hyuk sebagai Gong Eun Tae dalam Drama The Ordinary Jackpot

Lee Jun Hyuk. Sumber foto: Soompi - Image

Lee Jun Hyuk. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Drama Korea bertema perkantoran The Ordinary Jackpot membuat semua penggemar menjadi tertarik karena ceritanya yang unik.

Dikutip dari Soompi, Minggu (20/9), Lee Jun Hyuk sebagai Gong Eun Tae, menghadirkan keseruan, tantangan tak terduga saat ia memenangkan lotre.

Ia juga tampak mudah dimanfaatkan oleh sebagian orang, hingga akhirnya menjadi ketua tim di sebuah perusahaan besar.

Karakternya menjalani keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, dari aturan hierarki, pertemanan, hingga aliansi, segalanya tampak seperti permainan catur.

Bahkan saat Eun Tae menjabat sebagai ketua tim, tetap ada pihak lain yang memegang kendali atas dirinya.

Namun, di tengah hari yang terasa semakin buruk, selembar tiket lotre pemenang jatuh ke tangannya dan memberinya hadiah uang hampir satu juta dolar.

Harus diakui, uang dalam jumlah besar memang bisa mengubah keadaan seseorang, namun sulit untuk mengubah jati diri orang tersebut dalam waktu singkat.

Pertama, seorang pemenang lain, wanita paruh baya yang ramah, menyadarkannya bahwa selama hidupnya, ia tak pernah berani benar-benar mengungkapkan perasaannya,.

Terakhir, seorang pemilik kafe membantunya menyadari bahwa meskipun memenangkan lotre, ia tidak harus segera mengambil keputusan besar.

Langkah pertamanya adalah menunjukkan bahwa ia bisa saja marah di balik sikap tenangnya yang tak tergoyahkan.

Editor: Hanny Suwindari
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