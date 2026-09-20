Simak Cerita Unik Lee Jun Hyuk sebagai Gong Eun Tae dalam Drama The Ordinary Jackpot

Lee Jun Hyuk. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Drama Korea bertema perkantoran The Ordinary Jackpot membuat semua penggemar menjadi tertarik karena ceritanya yang unik.
Dikutip dari Soompi, Minggu (20/9), Lee Jun Hyuk sebagai Gong Eun Tae, menghadirkan keseruan, tantangan tak terduga saat ia memenangkan lotre.
Ia juga tampak mudah dimanfaatkan oleh sebagian orang, hingga akhirnya menjadi ketua tim di sebuah perusahaan besar.
Baca Juga:Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 20 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan
Karakternya menjalani keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, dari aturan hierarki, pertemanan, hingga aliansi, segalanya tampak seperti permainan catur.
Bahkan saat Eun Tae menjabat sebagai ketua tim, tetap ada pihak lain yang memegang kendali atas dirinya.
Namun, di tengah hari yang terasa semakin buruk, selembar tiket lotre pemenang jatuh ke tangannya dan memberinya hadiah uang hampir satu juta dolar.
Harus diakui, uang dalam jumlah besar memang bisa mengubah keadaan seseorang, namun sulit untuk mengubah jati diri orang tersebut dalam waktu singkat.
Pertama, seorang pemenang lain, wanita paruh baya yang ramah, menyadarkannya bahwa selama hidupnya, ia tak pernah berani benar-benar mengungkapkan perasaannya,.
Terakhir, seorang pemilik kafe membantunya menyadari bahwa meskipun memenangkan lotre, ia tidak harus segera mengambil keputusan besar.
Langkah pertamanya adalah menunjukkan bahwa ia bisa saja marah di balik sikap tenangnya yang tak tergoyahkan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang
Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!
Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022