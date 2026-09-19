Kihyun Ingin MONSTA X Tetap Bersama hingga 10 Tahun Mendatang 

kihyun (x @officialmonstax)

JawaPos.com – Kihyun MONSTA X mengungkap harapan sederhananya untuk masa depan grup yang telah membesarkan namanya.

Saat tampil di program YouTube “Limousine Service”, Kihyun berharap masih bisa berdiri di atas panggung bersama MONSTA X bahkan 10 tahun dari sekarang.

Menurut laporan allkpop, penampilan tersebut menjadi kunjungan Kihyun ke program itu setelah empat tahun sejak kemunculan sebelumnya.

Kihyun membuka penampilan dengan membawakan lagu “Sweet Night, Sweet Morning” dari mini album terbaru MONSTA X, The Phase, yang dirilis pada 4 September.

Ia menjelaskan bahwa pemilihan lagu tersebut dilakukan untuk memperlihatkan sisi vokalnya yang mungkin belum terlalu sering didengar penggemar. Penampilannya pun menjadi salah satu bagian yang disorot dalam episode tersebut.

Kihyun juga berbicara mengenai padatnya aktivitas yang ia jalani belakangan ini. Ia mengaku sempat membayangkan kehidupannya akan lebih santai setelah memasuki tahap karier seperti sekarang, tetapi kenyataannya justru tetap sibuk. Sambil menjalani tur, ia harus mempersiapkan album solo sekaligus album terbaru MONSTA X.

Momen paling menarik muncul ketika Lee Mu Jin bertanya tentang hal yang ingin tetap dilakukan Kihyun 10 tahun mendatang.

Tanpa ragu, Kihyun menjawab bahwa ia ingin tetap mengatakan “MONSTA X” sebagai bagian dari kehidupannya. Ia menyadari lagu-lagu MONSTA X memiliki tingkat kesulitan tersendiri, tetapi berharap dengan persiapan yang baik mereka masih mampu membawakan lagu-lagu tersebut bersama di masa depan.

Selain berbicara tentang masa depan MONSTA X, Kihyun juga menunjukkan kemampuan vokalnya melalui sejumlah penampilan, termasuk membawakan “Popcorn” milik D.O., “Ipchun” dari Hanroro, serta berduet dengan Lee Mu Jin melalui “Thinking of You” milik John Park.

Ia juga membagikan cerita mengenai pengalaman menjalani wajib militer dan proses mempersiapkan karya solonya.

MONSTA X sendiri baru saja menyelesaikan promosi untuk album The Phase. Menurut laporan Star News yang dikutip allkpop, grup tersebut juga dijadwalkan melanjutkan perjalanan tur dunia THE X : NEXUS, termasuk agenda konser encore di Incheon Inspire Arena pada November.