Informasi Pribadi Anxin ALPHA DRIVE ONE Bocor, Agensi Peringatkan akan Tindakan Hukum Tegas

JawaPos.com – Kabar buruk tak terhindarkan, data pribadi Anxin, salah satu anggota grup Korea ALPHA DRIVE ONE telah bocor.

Dilansir dari Soompi, Sabtu (19/9), dalam waktu singkat, agensinya WAKEONE, mengumumkan akan adanya tindakan hukum tegas terhadap pengungkapan, serta penyebaran.

Mereka juga mengungkap tak akan tinggal diam atas penyalahgunaan informasi pribadi anggota grup tanpa izin.

Tepatnya pada tanggal 18 September, WAKEONE merilis pernyataan resmi yang mengumumkan bahwa mereka telah mengonfirmasi adanya penyebaran informasi pribadi Anxin tanpa izin di media sosial

Dengan sigap, agensi mendesak pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk segera menghentikan tindakan tersebut.

Dalam kesempatan itu, agensi memperingatkan akan mengambil segala langkah hukum yang tersedia tanpa toleransi terhadap tindakan yang melanggar privasi dan hak-hak artis mereka.

Agensi menulis, “Mengungkapkan atau menyebarluaskan informasi pribadi artis tanpa persetujuan mereka merupakan pelanggaran serius terhadap privasi dan hak-hak .”

Mereka menambahkan, “Secara khusus, penggunaan informasi pribadi, termasuk dokumen identitas atau tindakan menyamar sebagai artis menggunakan informasi tersebut dapat menimbulkan kerugian.”

Agensi juga meminta oknum untuk segera berhenti menyebarluaskan informasi tersebut, ataupun menggunakannya, mengubahnya, atau menyalahgunakannya dalam bentuk apa pun.