Atap Old Trafford Bocor Lagi, Manchester United Kena Sindir Fans / ig @old.trafford.official
JawaPos.com - Manchester United memang berhasil meraih kemenangan meyakinkan atas Ipswich Town. Namun, bukan cuma lima gol yang menjadi perhatian di Old Trafford.
Saat Setan Merah melaju menuju kemenangan pada babak kedua, hujan deras mengguyur Manchester. Masalahnya, atap stadion kembali gagal menjalankan tugasnya.
Sejumlah penggemar Manchester United bahkan harus menyaksikan pertandingan dalam kondisi basah kuyup setelah air hujan masuk ke area tribun.
Pertandingan memang dimulai dengan langit yang mendung, tetapi hujan baru turun cukup deras ketika laga memasuki pertengahan babak kedua. Intensitas hujan kemudian meningkat dan kondisi atap Old Trafford kembali menjadi sorotan.
Melansir Talksport, video yang beredar di media sosial memperlihatkan betapa derasnya air hujan yang masuk ke stadion.
Setidaknya, para pendukung United memiliki alasan untuk tetap tersenyum ketika meninggalkan stadion. Tim asuhan Michael Carrick berhasil bangkit dari ketertinggalan dan menang 5-2.
£200 Juta untuk Pemain, Atap Masih Bocor
Ironisnya, Manchester United baru saja menghabiskan sekitar £200 juta di bursa transfer musim panas. Namun, persoalan atap Old Trafford ternyata belum terselesaikan.
Masalah kebocoran stadion memang bukan sesuatu yang baru. Laporan mengenai atap Old Trafford yang bermasalah telah muncul sejak 2024.
Saat itu, klub diketahui sudah menyadari bahwa atap stadion rentan mengalami kebocoran, tetapi perbaikannya tidak segera dilakukan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!
Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?
Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan
Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!
Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen