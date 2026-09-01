Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 1 September 2026 | 18.37 WIB

Atap Old Trafford Bocor Lagi, Manchester United Kena Sindir Fans

Atap Old Trafford Bocor Lagi, Manchester United Kena Sindir Fans / ig @old.trafford.official - Image

Atap Old Trafford Bocor Lagi, Manchester United Kena Sindir Fans / ig @old.trafford.official

JawaPos.com - Manchester United memang berhasil meraih kemenangan meyakinkan atas Ipswich Town. Namun, bukan cuma lima gol yang menjadi perhatian di Old Trafford.

Saat Setan Merah melaju menuju kemenangan pada babak kedua, hujan deras mengguyur Manchester. Masalahnya, atap stadion kembali gagal menjalankan tugasnya.

Sejumlah penggemar Manchester United bahkan harus menyaksikan pertandingan dalam kondisi basah kuyup setelah air hujan masuk ke area tribun.

Pertandingan memang dimulai dengan langit yang mendung, tetapi hujan baru turun cukup deras ketika laga memasuki pertengahan babak kedua. Intensitas hujan kemudian meningkat dan kondisi atap Old Trafford kembali menjadi sorotan.

Melansir Talksport, video yang beredar di media sosial memperlihatkan betapa derasnya air hujan yang masuk ke stadion.

Setidaknya, para pendukung United memiliki alasan untuk tetap tersenyum ketika meninggalkan stadion. Tim asuhan Michael Carrick berhasil bangkit dari ketertinggalan dan menang 5-2.

£200 Juta untuk Pemain, Atap Masih Bocor

Ironisnya, Manchester United baru saja menghabiskan sekitar £200 juta di bursa transfer musim panas. Namun, persoalan atap Old Trafford ternyata belum terselesaikan.

Masalah kebocoran stadion memang bukan sesuatu yang baru. Laporan mengenai atap Old Trafford yang bermasalah telah muncul sejak 2024.

Saat itu, klub diketahui sudah menyadari bahwa atap stadion rentan mengalami kebocoran, tetapi perbaikannya tidak segera dilakukan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Manchester United vs Ipswich: Setan Merah Diprediksi Bangkit di Old Trafford! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Manchester United vs Ipswich: Setan Merah Diprediksi Bangkit di Old Trafford!

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16.08 WIB

Youri Tielmans Tak Sabar Main di Old Trafford - Image
Sepak Bola Dunia

Youri Tielmans Tak Sabar Main di Old Trafford

Rabu, 22 Juli 2026 | 13.51 WIB

Mohamed Salah Dipastikan Absen pada Laga Liverpol Lawan Manchester United di Old Trafford - Image
Sepak Bola Dunia

Mohamed Salah Dipastikan Absen pada Laga Liverpol Lawan Manchester United di Old Trafford

Sabtu, 2 Mei 2026 | 06.15 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

4

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

5

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!

6

Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!

8

Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore