Comeback Perdana Setelah Debut, ALLDAY PROJECT Siapkan EP “CRASH”

JawaPos.com – ALLDAY PROJECT kembali menyapa penggemar lewat karya terbaru mereka. Grup rookie tersebut mengumumkan comeback pada 14 September 2026 dengan merilis teaser perdana untuk EP kedua yang diberi judul “CRASH”.

Kabar tersebut langsung menarik perhatian karena CRASH akan menjadi rilisan terbaru ALLDAY PROJECT setelah debut mereka.

Berdasarkan pengumuman yang dibagikan, EP kedua ini dijadwalkan rilis pada 28 September 2026, sehingga penggemar kini mulai menantikan konsep dan musik yang akan mereka hadirkan.

Menurut laporan Soompi, ALLDAY PROJECT mengungkap jadwal comeback sekaligus teaser pertama. Meski detail mengenai daftar lagu maupun title track belum diungkapkan, teaser perdana menjadi sinyal bahwa grup ini telah memasuki rangkaian promosi untuk era baru mereka.

Kehadiran CRASH juga menjadi kesempatan bagi ALLDAY PROJECT untuk menunjukkan perkembangan mereka setelah mendapatkan perhatian sejak debut.

Sebagai grup yang masih tergolong baru di industri K-pop, rilisan kedua ini menjadi momentum penting untuk memperkuat identitas musik serta memperluas basis penggemar mereka.

Dengan tanggal perilisan yang semakin dekat, berbagai materi promosi berikutnya tentu akan menjadi hal yang paling ditunggu.

Mulai dari konsep foto, teaser video, hingga informasi mengenai tracklist diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai warna musik yang akan dibawa ALLDAY PROJECT melalui CRASH.