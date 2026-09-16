Comeback Perdana Setelah Debut, ALLDAY PROJECT Siapkan EP “CRASH”

Allday project (x @allday_project)
JawaPos.com – ALLDAY PROJECT kembali menyapa penggemar lewat karya terbaru mereka. Grup rookie tersebut mengumumkan comeback pada 14 September 2026 dengan merilis teaser perdana untuk EP kedua yang diberi judul “CRASH”.
Kabar tersebut langsung menarik perhatian karena CRASH akan menjadi rilisan terbaru ALLDAY PROJECT setelah debut mereka.
Berdasarkan pengumuman yang dibagikan, EP kedua ini dijadwalkan rilis pada 28 September 2026, sehingga penggemar kini mulai menantikan konsep dan musik yang akan mereka hadirkan.
Baca Juga:Love in Disguise Rilis Poster Perdana, Chemistry Yim Si-wan dan Seol In-ah Bikin Penasaran
Menurut laporan Soompi, ALLDAY PROJECT mengungkap jadwal comeback sekaligus teaser pertama. Meski detail mengenai daftar lagu maupun title track belum diungkapkan, teaser perdana menjadi sinyal bahwa grup ini telah memasuki rangkaian promosi untuk era baru mereka.
Kehadiran CRASH juga menjadi kesempatan bagi ALLDAY PROJECT untuk menunjukkan perkembangan mereka setelah mendapatkan perhatian sejak debut.
Sebagai grup yang masih tergolong baru di industri K-pop, rilisan kedua ini menjadi momentum penting untuk memperkuat identitas musik serta memperluas basis penggemar mereka.
Dengan tanggal perilisan yang semakin dekat, berbagai materi promosi berikutnya tentu akan menjadi hal yang paling ditunggu.
Mulai dari konsep foto, teaser video, hingga informasi mengenai tracklist diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai warna musik yang akan dibawa ALLDAY PROJECT melalui CRASH.
ALLDAY PROJECT kembali pada 28 September. Setelah teaser pertama dirilis, perhatian penggemar kini tertuju pada kejutan berikutnya yang akan disiapkan grup tersebut menjelang comeback mereka.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022