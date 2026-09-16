Kasus Apa yang diselesaikan Yoo Hae Jin, Park Hae Il, dan Lee Min Ho dalam The Assassin(s)? Simak Le

Pemeran The Assassin(s). Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Tahukah kamu, aktor Yoo Hae Jin, Park Hae Il, dan Lee Min Ho akan beradu akting di film mendatang ‘The Assassin(s).’
Dilansir dari laman Soompi, Rabu (16/9), telah merilis teaser baru, film ini menyoroti penyelidikan terhadap misteri dan pihak-pihak di balik insiden penembakan tanggal 15 Agustus yang menggemparkan Korea Selatan.
Dalam teaser terlihat detektif Cheol Gu (Yoo Hae Jin) dan jurnalis pemula Young Il (Lee Min Ho) yang menyaksikan langsung percobaan pembunuhan tersebut.
Makin menegangkan, jurnalis veteran Jae Hwan (Park Hae Il) menerima telepon yang mengabarkan insiden itu saat kejadian sedang berlangsung.
Kemudian Cheol Gu, seorang inspektur polisi di Kantor Polisi Jungbu, menolak untuk berhenti menyelidiki meskipun orang-orang di sekitarnya memperingatkan, "Ini bukan perkara yang seharusnya kita campuri."
Ia menunjukkan tekadnya dan menegaskan, "Kita melakukan ini untuk menangkap pelakunya, bukankah itu tugas kita?"
Kemudian ada Jae Hwan, seorang editor di departemen urusan sosial Dongsung Daily, juga menelusuri situasi di seputar kasus ini.
Dimana ia berkata kepada Cheol Gu, "Hal terpenting bagi seorang reporter adalah kebenaran," seraya bertanya apakah ia sanggup menangkap pelakunya, siapa pun orangnya.
Bahkan saat diancam oleh Sang Pil (Park Hoon), seorang agen intelijen, Jae Hwan menolak untuk mundur dan berkata, "Saya punya kewajiban untuk memberi tahu masyarakat."
Sementara itu, reporter pemula Young Il tanpa henti mengajukan pertanyaan, bergerak cepat di lokasi kejadian
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