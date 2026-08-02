Park Hae Il Tampil Karismatik sebagai Editor Koran dalam Film Thriller 'Assassins'

JawaPos.com – Film thriller "Assassins" membagikan teaser terbaru yang menyoroti karakter Park Hae Il. Kali ini, aktor kawakan tersebut tampil sebagai seorang editor surat kabar yang memiliki tekad kuat untuk mengungkap fakta di balik sebuah kasus penembakan yang mengguncang Korea Selatan. Potret karakter terbarunya dirilis menjelang penayangan film yang semakin dinantikan publik.

"Assassins" mengangkat kisah investigasi atas misteri dan dalang di balik insiden penembakan pada 15 Agustus 1974, sebuah peristiwa bersejarah yang mengejutkan Korea Selatan.

Film ini memadukan fakta sejarah dengan elemen fiksi untuk menghadirkan ketegangan sekaligus menggambarkan upaya para tokohnya dalam mencari kebenaran.

Dilansir dari soompi, Park Hae Il memerankan Jae Hwan, kepala divisi pemberitaan sebuah surat kabar. Karakternya digambarkan sebagai sosok yang menjunjung tinggi integritas jurnalistik dan pantang menyerah mengejar fakta di tengah situasi politik yang penuh tekanan.

Tatapan tegas yang diperlihatkan dalam foto karakter terbaru mencerminkan tekadnya untuk mengungkap kebenaran, apa pun risikonya.

Jae Hwan tidak bekerja sendiri dalam mengusut kasus tersebut. Ia akan berinteraksi dengan Cheol Gu, seorang detektif senior yang menyaksikan langsung insiden penembakan, serta Young Il , reporter muda yang ikut terlibat dalam penyelidikan.

Ketiganya memiliki sudut pandang berbeda, namun dipersatukan oleh tujuan yang sama, yakni menemukan dalang sebenarnya di balik tragedi tersebut.