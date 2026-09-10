Tablo, Mithra, dan Tukutz Adu Karya Solo, Siapa yang Akan Jadi Leader Epik High?

epik high (x @allkpop)
JawaPos.com – Member Epik High, Tablo, Mithra, dan DJ Tukutz, terlibat dalam persaingan unik untuk menentukan siapa yang akan memimpin grup selama enam bulan.
Kompetisi tersebut bermula dari konten YouTube EPIKASE Music Festival, yang kemudian berkembang menjadi pertarungan musik sungguhan melalui perilisan lagu solo masing-masing member.
Ketiganya merilis karya solo mereka di berbagai platform musik. Tukutz menghadirkan “TUKUTZISM” feat. Crush, Tablo merilis “anime” feat. Bang Ye Dam, sementara Mithra memperkenalkan “Will I Be Okay” Prod. by NELL. Masing-masing lagu memperlihatkan warna musikal yang berbeda dari ketiga anggota Epik High.
Proyek ini juga menjadi kesempatan bagi para member untuk mengeksplorasi sisi yang jarang mereka tampilkan. Tablo memasukkan vokal Bang Ye Dam ke dalam “anime”, lagu yang terinspirasi oleh istrinya, Kang Hye Jung.
Mithra mencoba bernyanyi solo untuk pertama kalinya sejak debut melalui lagu yang dikerjakan bersama Kim Jong Wan dari NELL. Sementara itu, Tukutz melakukan rap solo untuk pertama kalinya dengan “TUKUTZISM”, yang menggambarkan pemikiran dan karakter personalnya.
Menurut allkpop, ketiga lagu tersebut langsung memasuki jajaran atas Melon HOT 100 tidak lama setelah dirilis. Respons pendengar juga cukup positif, dengan penggemar menyoroti keberhasilan masing-masing member menunjukkan warna musik mereka. Di saat yang sama, dukungan mulai terbagi menjadi “Team Tablo”, “Team Tukutz”, dan “Team Mithra”.
Dalam penilaian para ahli yang menjadi bagian dari kompetisi, Tukutz untuk sementara berada di posisi teratas dengan 47 dari 50 poin. Panel juri terdiri dari Ha Dong Kyun, Lee Hae Ri dan Kang Min Kyung dari Davichi, serta Sui dan Kiya dari KiiiKiii.
Namun, kemenangan akhir belum ditentukan karena hasilnya juga akan mempertimbangkan voting publik nasional, performa digital, jumlah penayangan live clip, serta dampak dari tantangan masing-masing peserta.
Pemenang kompetisi nantinya tidak hanya mendapatkan keuntungan berupa pembagian pendapatan khusus, tetapi juga kesempatan menjadi leader Epik High selama enam bulan.
Dengan ketiga lagu yang sama-sama mendapat perhatian dan Tukutz sudah unggul dalam penilaian juri, persaingan ini pun menjadi hiburan tersendiri bagi penggemar yang telah mengikuti perjalanan Epik High selama lebih dari dua dekade.
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