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Leni Setya Wati
Kamis, 10 September 2026 | 22.03 WIB

AIWEO Rilis MV ‘AIWEO’ Jelang Debut

AIWEO (x @allkpop) - Image

AIWEO (x @allkpop)

JawaPos.com – AIWEO tingkatkan antusiasme jelang debut mereka dengan merilis video musik untuk lagu “AIWEO”. Lagu tersebut merupakan title track dari EP perdana berjudul BE MY HUG, yang menjadi langkah awal grup dalam memperkenalkan identitas musikal mereka kepada publik.

“AIWEO” menghadirkan konsep sekolah yang penuh warna dan energi muda. Cerita dimulai dari papan tulis serta berbagai perlengkapan sekolah yang menampilkan nama grup, sebelum keempat member muncul mengenakan tracksuit berwarna-warni.

Mereka kemudian memperlihatkan sisi jahil dengan mencoret lembar jawaban ujian serta memainkan gitar, bass, dan mikrofon di dalam kelas.

Kisah semakin berkembang ketika para member ditegur guru dan berusaha melarikan diri dari ruang kelas dengan memindahkan meja serta kursi.

Namun, adegan tersebut ternyata merupakan bagian dari imajinasi mereka. Setelah waktu seolah berhenti, keempatnya keluar dari kelas dan berlari bebas melewati halaman sekolah hingga auditorium, menciptakan suasana seperti film coming-of-age.

Menurut allkpop, MV tersebut dirilis melalui kanal resmi AIWEO pada 4 September 2026. Visualnya memadukan suasana sekolah dengan elemen fantasi, seperti gelembung, balon, dan bola, sementara lirik lagu menekankan keberanian untuk mengungkapkan apa yang ingin dikatakan serta menikmati kebebasan tanpa ragu.

AIWEO sebelumnya telah memperkenalkan perjalanan para member melalui enam dokumenter pre-debut. Konten tersebut mengungkap bagaimana mereka mulai membuat musik, mengejar impian masing-masing, hingga akhirnya bertemu dan membentuk sebuah grup.

Nama AIWEO sendiri memiliki makna bahwa resonansi yang mereka ciptakan bersama lebih besar daripada suara seorang individu.

AIWEO juga telah masuk dalam jajaran artis yang akan tampil di WONDERLIVET 2026, festival J-pop terbesar di Korea Selatan. Penampilan tersebut akan menjadi salah satu panggung festival pertama mereka bertepatan dengan debut resmi.

Dengan konsep penuh warna dan energi muda yang sudah diperlihatkan lewat “AIWEO”, grup beranggotakan empat member ini kini semakin dinantikan untuk menunjukkan kemampuan mereka di atas panggung.

Editor: Hanny Suwindari
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