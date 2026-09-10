Lee Na-young dan Lee Ok-seop Bekerjasama di Film Love Counselor

JawaPos.com – Lee Na-young akan bekerjasama dengan sutradara Lee Ok-seop melalui film terbaru berjudul Love Counselor. Kabar tersebut disampaikan oleh agensi Eden Nine, yang mengonfirmasi bahwa Lee Na-young akan mengambil bagian dalam proyek film dengan cerita cinta yang tidak biasa dan penuh konflik emosional.

Lee Na-young akan memerankan karakter Oh Bo-mi, sosok yang memiliki cara mencintai dengan cara yang cukup rapuh sekaligus unik.

Bo-mi meyakini bahwa berbagi rasa sakit dan kekurangan dengan orang yang dicintai juga merupakan bentuk cinta. Karakter tersebut membuat Lee Na-young dituntut mengeksplorasi sisi batin yang kompleks dan penuh kontradiksi.

Love Counselor digambarkan sebagai drama konseling cinta yang mempertemukan berbagai sisi hubungan manusia.

Film ini mengeksplorasi hubungan antara dosa dan pengabdian, perlindungan dan kontrol, serta cinta dan ketergantungan. Dengan tema tersebut, film Lee Ok-seop diperkirakan menghadirkan kisah romantis yang jauh dari gambaran cinta konvensional.

Menurut Dispatch, proyek ini sekaligus menjadi kesempatan bagi Lee Na-young untuk menunjukkan sisi akting yang berbeda setelah mendapat perhatian lewat perannya sebagai Yoon Ra-young dalam drama ENA Honor: Their Court.

Dalam drama yang berakhir pada Maret lalu, ia memerankan pengacara selebritas yang terlihat glamor tetapi menyimpan luka mendalam di balik penampilannya.

Sementara itu, Lee Ok-seop dikenal sebagai sutradara dengan gaya sinematik yang khas. Ia sebelumnya menggarap sejumlah film pendek seperti 4th Grader Bogyeong, Fly to the Sky, Girls on Top, dan Three Cats.

Lewat film panjang debutnya, Catfish, Lee Ok-seop mengeksplorasi persoalan realistis melalui humor serta imajinasi yang berani dan meraih Citizen Critics Award di Busan International Film Festival ke-23.