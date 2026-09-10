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Leni Setya Wati
Kamis, 10 September 2026 | 18.58 WIB

Seunghan Gandeng Jimmy Psychic Fever untuk Single Jepang ‘HIGH BEAM’

seunghan (x @aboutmusicyt) - Image

seunghan (x @aboutmusicyt)

JawaPos.com – Seunghan, perluas aktivitas musiknya dengan mempersiapkan debut di Jepang. Di bawah proyek XngHan&Xoul, ia merilis single Jepang pertamanya berjudul “HIGH BEAM”.

Proyek ini menjadi langkah baru Seunghan dalam memperkenalkan warna musiknya kepada pendengar di Jepang.

Sebelum single tersebut dirilis secara resmi, salah satu lagu di dalamnya akan lebih dahulu diperkenalkan kepada publik. Lagu berjudul “Who Knew?” dijadwalkan tersedia di berbagai platform musik digital pada 9 September 2026.

Lagu dance ini mengandalkan permainan drum empat ketukan dan gitar cutting yang memberikan nuansa energik sekaligus ringan.

“Who Knew?” juga menghadirkan kolaborasi menarik dengan Jimmy dari Psychic Fever from Exile Tribe. Jimmy dipercaya mengisi bagian rap yang memberikan sentuhan berbeda pada lagu.

Perpaduan vokal Seunghan dengan rap Jimmy diharapkan membuat lagu tersebut semakin dinamis dan memperkuat karakter musiknya.

Menurut Dispatch, lirik “Who Knew?” menggambarkan sosok pria yang terlihat sempurna tetapi justru menjadi gugup dan merasa kecil ketika berada di hadapan orang yang disukainya.

Kolaborasi dengan Jimmy sekaligus menjadi bagian dari strategi Seunghan untuk memperluas koneksi musikalnya dengan artis lokal Jepang.

XngHan&Xoul sendiri merupakan artist brand yang telah diperkenalkan Seunghan sejak tahun lalu. Konsepnya memungkinkan Seunghan membentuk kru berbeda melalui kolaborasi dengan musisi maupun performer dalam setiap proyek.

Untuk aktivitas di Jepang kali ini, ia akan tampil bersama empat dancer lokal yang bergabung sebagai bagian dari kru.

Editor: Hanny Suwindari
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