27 Kali Nonton Masih Menangis, Denny Sumargo Ungkap Alasan Hatinya Runtuh Gara-gara Film Baby Udon

JawaPos.com - Denny Sumargo masih tak kuasa menahan air mata meski sudah 27 kali menonton film Baby Udon. Aktor sekaligus produser tersebut mengaku selalu tersentuh pada sejumlah adegan dalam film yang diproduksinya bersama sang istri, Olivia Sumargo atau Oliv.

Pengakuan itu disampaikan Denny Sumargo ketika berbincang bersama komika Pras Teguh. Dalam kesempatan itu, Densu, sapaan akrabnya, menceritakan pengalaman emosional selama menjalani proses produksi hingga mempersiapkan Baby Udon untuk ditayangkan kepada publik.

Sebagai produser yang turut mengawal proses kreatif film, Densu mengaku sudah berkali-kali melakukan peninjauan. Mulai dari proses editing, pemilihan adegan, hingga scoring musik berada dalam pengawasannya.

Namun, intensitas tersebut ternyata tidak membuat emosinya menjadi lebih kebal. Justru, setiap kali kembali menyaksikan sejumlah bagian tertentu dari film, Denny Sumargo dipastikan selalu menangis.

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"Jujur ya, sudah 27 kali gue me-review film ini. Kan semuanya under QC gue, dari editing, scoring musik, segala macam sedetail itu. Dan gue masih nangis sampai hari ini," kata Denny Sumargo.

Pernyataan itu membuat Pras Teguh heran. Sebab, Densu bukan hanya berada di balik layar sebagai produser, tetapi juga menjadi salah satu pemeran dalam film tersebut.

Pras bahkan sempat melontarkan candaan bahwa Denny Sumargo sebenarnya sedang menangisi dirinya sendiri. Mendengar ucapan tersebut, Densu mengaku baru menyadari betapa dalam keterikatannya dengan karakter yang ia perankan.

"Pas lu ngomong kayak gitu, kok gue menangisi diri gue sendiri ya?" ujarnya.