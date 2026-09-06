Mimpi Minami RESCENE Terwujud, Bertemu Sana TWICE hingga Buktikan Diri sebagai ONCE Sejati 

JawaPos.com – Mimpi Minami RESCENE akhirnya terwujud. Member asal Jepang tersebut mendapat kesempatan bertemu langsung dengan Sana TWICE, yang selama ini ia kagumi.
Pertemuan itu berlangsung dalam episode terbaru Sana’s Fridge Interview yang tayang di YouTube pada 3 September 2026.
Momen terasa makin spesial karena Minami tidak datang sendirian dalam memberikan dukungan. Ia mengungkapkan bahwa hampir seluruh keluarganya merupakan penggemar TWICE.
Bahkan, sang ayah yang tidak dapat hadir dalam proses syuting ternyata pernah menghadiri konser MISAMO, unit Jepang TWICE yang beranggotakan Mina, Sana, dan Momo, seorang diri.
Minami kemudian mendapat tantangan untuk membuktikan seberapa besar kecintaannya kepada TWICE. Ia berhasil menunjukkan fanchant resmi TWICE, termasuk fanchant “YES OR YES” yang dikenal cukup sulit, serta mampu mengenali para member hanya dari wajah mereka.
Minami juga langsung mengenali lagu “Touchdown”, salah satu B-side TWICE yang dirilis pada 2016 ketika dirinya masih berusia 10 tahun.
Menurut allkpop, pertemuan Minami dan Sana berlangsung penuh kejutan sekaligus keharuan. Setelah membuktikan dirinya sebagai ONCE sejati, Minami dengan malu-malu menggambarkan perasaannya saat akhirnya bertatap muka dengan idolanya.
Ia bahkan bercanda bahwa bertemu orang yang sangat ingin ditemui bisa membuat seseorang terkena serangan jantung.
Percakapan keduanya kemudian berubah menjadi lebih personal. Minami terbuka mengenai rasa frustrasi yang terkadang muncul ketika usahanya sebagai idol belum membuahkan hasil sesuai harapan.
Sana pun memberikan semangat dengan mengatakan bahwa orang yang mampu berpikir positif di tengah kesulitan adalah mereka yang pada akhirnya bisa meraih kesuksesan. Nasihat tersebut menjadi salah satu bagian paling hangat dalam pertemuan mereka.
Episode tersebut ditutup dengan suasana ringan ketika Sana ikut menirukan ciri khas ucapan Minami, “Yaho!”. Bagi Minami, pertemuan ini bukan sekadar kesempatan tampil di sebuah program, tetapi juga menjadi momen ketika seorang penggemar akhirnya bisa duduk berhadapan dengan idolanya.
Dukungan dari keluarga yang sama-sama menjadi ONCE membuat kisah tersebut terasa semakin istimewa bagi penggemar RESCENE maupun TWICE.
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Jawa Pos
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