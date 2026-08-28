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Jumat, 28 Agustus 2026 | 14.57 WIB

3 Zodiak yang Mimpinya Bisa Diraih di Pertengahan Tahun 2026, Hoki Bikin Jalan Terbuka Lebar

Ilustrasi Ketiban Hoki dan Rezeki Berlimpah (drobotdean/magnific) - Image

Ilustrasi Ketiban Hoki dan Rezeki Berlimpah (drobotdean/magnific)

JawaPos.com - Kebanyakan orang tentu memiliki mimpi atau cita-cita yang ingin sekali diraih atau diwujudkan.

Meski begitu, tidak banyak yang punya kesempatan bisa merealisasikan angan yang ada di kepala menjadi kenyataan.

Namun, pertengahan tahun 2026 dikatakan akan jadi periode penuh keberuntungan yang memungkinkan seseorang meraih hal yang diinginkannya.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan mimpinya bisa diraih di pertengahan tahun 2026 saat hoki bikin jalan terbuka lebar.

1. Zodiak Gemini

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang berzodiak gemini dikatakan punya kesempatan besar mewujudkan mimpi yang dipunya.

Di akhir bulan Agustus 2026 ini, hal-hal baik dimungkinkan datang dan jadi awal yang bagus untuk menggapai mimpi.

Bila dibarengi dengan usaha keras dan konsistensi, bukan tidak mungkin keinginan seperti membeli rumah bisa terlaksana.

Sebab, keberuntungan dikatakan akan selalu menyertai dalam proses yang dilewati hingga ketika menjalani terasa mudah.

2. Zodiak Virgo

Editor: Hanny Suwindari
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