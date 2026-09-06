Sinopsis Film Addams Family Values (1993): Melihat Keseharian Keluarga Addams Usai Kelahiran Pubert

Poster film Addams Family Values (1993) (IMDb)
JawaPos.com - Semua keluarga memiliki keunikan tersendiri, dari sejarah, tradisi, adat latar belakang dan lain-lain. Identitas mereka menjadi tanda pengenal utama mereka yang diturunkan dari orang tua ke anak selama bergenerasi.
Banyak keluarga dapat dengan mudah dikenali dari jauh, terutama mereka dengan karakteristik yang sangat mencolok. Salah satunya adalah Keluarga Addams.
Kita telah bertemu dengan pasangan Gomez (Raul Julia) dan Morticia (Anjelica Huston) Addams, serta kedua anaknya, Wednesday (Christina Ricci) dan Pugsley (Jimmy Workman), di film The Addams Family (1991).
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Baru-baru ini, keluarga mereka menyambut anak ketiga, seorang putra yang diberi nama Pubert. Walaupun Gomez dan Morticia sangat senang dengan kedatangan anak ketiga mereka, Wednesday dan Pugsley secara terbuka menunjukkan ketidaksukaan terhadap adik barunya.
Wednesday dan Pugsley telah berulang kali mencoba untuk menghapuskan kehadiran adik mereka. Namun, Pubert dengan mudah menunjukkan bahwa ia juga adalah seorang Addams.
Kerepotan mengurus bayi mereka dan kedua anak tertua mereka, Gomez dan Morticia memutuskan untuk mempekerjakan seorang pengasuh untuk membantu mereka mengawasi Wednesday dan Pugsley.
Dari berbagai pengasuh yang datang, mereka semua pergi karena tidak tahan dengan kelakuan Wednesday dan Pugsley, hingga tersisa satu perempuan bernama Debbie (Joan Cusack).
Debbie adalah perempuan yang sangat cantik dan manis. Ia juga ceria dan terlihat sangat polos. Perempuan ini sangat berkebalikan dengan Keluarga Addams, tapi ia mengerti bahwa kedua anak tersebut sangat penting.
Kecantikan Debbie bahkan membuat Paman Fester (Christopher Lloyd) jatuh hati dan mabuk cinta. Fester bahkan dengan berani mengajak Debbie berpacaran dan tidak lama kemudian bertunangan.
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Jawa Pos
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