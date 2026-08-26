Sinopsis Film Mama (2013): Sekalinya Menjadi Ibu, Ia akan Terus Menjadi Ibu

JawaPos.com - Mereka yang memiliki rahim juga memiliki kemampuan untuk mengandung, tapi belum tentu merawat dan membesarkan bayi tersebut setelah lahir. Karena itu, tidak semua perempuan dapat disebut ibu.

Seorang perempuan akan mendapatkan panggilan ibu atau berbagai versi lainnya dari anak mereka yang telah mereka besarkan. Bahkan walaupun anak tersebut tidak lahir dari rahimnya.

Pekerjaan seorang ibu tidak akan pernah selesai, bahkan hingga akhir hayatnya dan ketika rohnya telah berpisah dari tubuhnya.

Seperti Mama yang membesarkan Victoria (Megan Charpentier) dan Lily (Isabelle Nelisse) setelah ayah mereka membuat keputusan terburuk.

Ayah kakak beradik ini menabrakan mobilnya di hutan bersalju lebat, lalu membawa anak-anaknya ke pondok terdekat. Menyadari bahwa ia telah melakukan sebuah kesalahan besar, ia bersiap untuk mengakhiri hidupnya dan anak-anaknya.

Tapi ia dihentikan oleh sosok bayangan dari dalam pondok tersebut. Pria ini dibunuh olehnya dan sosok ini membesarkan Victoria dan Lily seakan-akan mereka anaknya.

Lucas (Nikolaj Coster-Waldau), paman Victoria dan Lily serta saudara ayah mereka, telah menghabiskan lima tahun mencari keberadaan mereka. Betapa terkejut dan senangnya Lucas ketika ia mendapatkan kabar bahwa Victoria dan Lily berhasil ditemukan.

Namun, lima tahun yang kedua saudari ini habiskan di hutan membuat mereka tidak bisa bertingkah seperti manusia. Mereka juga menjadi takut terhadap orang-orang asing. Bagaimana mereka bisa selamat selama lima tahun ini menjadi pertanyaan yang akan segera terjawab.

Setelah Victoria dan Lily menjalani perawatan dan rehabilitas oleh tim dokter, sekarang Lucas harus berebut hak asuh kedua saudari ini dengan bibi mereka dari keluarga ibu mereka.