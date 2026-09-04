AUTOPSY: Dead Body Can Talk Resmi Tayang, Bongkar Dunia Forensik Lewat Kisah Nyata Dokter Hastry

JawaPos.com - AUTOPSY: Dead Body Can Talk resmi tayang di bioskop seluruh Tanah Air mulai 3 September 2026. Film bergenre forensic thriller-horror ini menawarkan cerita yang berbeda dengan mengangkat kisah nyata tentang perjalanan dokter forensik perempuan bernama Sumy Hastry Purwanti.

Sebelum menyapa penonton di layar lebar, film yang disutradarai Ozan Ruz tersebut menggelar Gala Premiere di XXI Epicentrum, Jakarta, belum lama ini. Acara itu dihadiri lebih dari 1.300 tamu dari berbagai kalangan. Mulai dari media, aktor dan aktris, filmmaker, pejabat, influencer, hingga kalangan publik figur.

Sejumlah pemeran utama turut hadir dalam acara itu. Masayu Anastasia yang memerankan karakter dr. Hastry tampil bersama Riyuka Bunga, Rifnu Wikana, Ge Pamungkas, Nagra Pakusadewo, dan jajaran pemain lainnya.

Malam Gala Premiere juga diramaikan sejumlah nama publik figur di antaranya Baim Wong, Wulan Guritno, Asri Welas, Aming, Ummi Quary, Amanda Salmakhira, Daffa Ariq, dan Ranggi Pratama.

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Angkat Kisah Nyata Dokter Forensik Yang menjadi daya tarik utama film AUTOPSY: Dead Body Can Talk adalah sumber ceritanya. Film ini terinspirasi dari perjalanan Sumy Hastry Purwanti, dokter forensik perempuan yang telah puluhan tahun berkecimpung dalam dunia kedokteran forensik.

Cerita kemudian membawa penonton memasuki dunia yang relatif jarang menjadi fokus utama film Indonesia, yakni proses autopsi, pemeriksaan jenazah, investigasi forensik, hingga upaya mencari petunjuk dari bagian tubuh korban.

Dalam film tersebut, Masayu Anastasia dipercaya memerankan karakter yang terinspirasi dari sosok dr. Hastry. Lewat karakter tersebut, penonton diajak melihat bagaimana seorang dokter forensik bekerja ketika berhadapan dengan kasus kematian yang membutuhkan ketelitian dan pendekatan ilmiah.

Konsep tersebut menjadi dasar dari judul film, Dead Body Can Talk, yang menggambarkan gagasan bahwa jasad korban dapat memberikan petunjuk mengenai apa yang sebenarnya terjadi.