Wi Ha Joon hingga Lee Min Ji Bergabung, Film ‘Nam Eun Jung’ Akan Mulai Syuting 

Wi ha joon (x @hallyuforums)

JawaPos.com – Film “Nam Eun Jung” melengkapi jajaran pemain sekaligus memulai proses syuting. Menurut laporan Soompi, Wi Ha Joon, Lee Ki Taek, dan Lee Min Ji bergabung bersama Yum Jung Ah serta Park Eun Bin dalam film keluarga tersebut.

Kisahnya berpusat pada hubungan ibu dan anak yang selama bertahun-tahun tidak pernah benar-benar dekat karena berbagai emosi serta kesalahpahaman yang menumpuk.

Yum Jung Ah dipercaya memerankan Kang Hyun Sook, seorang ibu yang menjalani kehidupan penuh tantangan ketika membesarkan tiga anak.

Meski harus melewati berbagai lika-liku kehidupan, Hyun Sook tetap mempertahankan kejujuran sebagai prinsip dalam menjalani hidup. Karakter tersebut akan memperlihatkan sisi manusiawi seorang ibu yang berusaha bertahan sekaligus menjaga keluarganya.

Sementara itu, Park Eun Bin berperan sebagai Nam Eun Jung, putri bungsu Hyun Sook. Hubungan keduanya telah lama dipenuhi konflik hingga rasa sayang Eun Jung terhadap ibunya seolah terkikis.

Pertemuan kembali antara keduanya menjadi inti cerita, terutama ketika mereka harus menghadapi berbagai perasaan dan persoalan yang selama ini tidak terselesaikan.

Wi Ha Joon hadir sebagai Park Sun Woo, kekasih Eun Jung yang selalu berada di sisinya. Ia menjadi sosok yang memberikan dukungan dan kasih sayang ketika Eun Jung menghadapi persoalan dalam keluarganya. Sementara itu, Lee Ki Taek dan Lee Min Ji memerankan kakak Eun Jung, yakni Nam Eun Chul dan Nam Eun Mi.

Nam Eun Chul merupakan anak sulung sekaligus seorang pastor yang menjadi sosok kuat bagi kedua adiknya. Berbeda dengan sang kakak, Nam Eun Mi yang diperankan Lee Min Ji berperan sebagai penyeimbang ketika Hyun Sook dan Eun Jung kembali terlibat konflik. Kehadiran ketiga bersaudara ini diperkirakan akan memperkaya dinamika keluarga dalam cerita.

“Nam Eun Jung” menjadi debut penyutradaraan film layar lebar bagi Kim Dong Hoon. Dengan fokus pada hubungan ibu dan anak serta luka emosional yang tertinggal selama bertahun-tahun, film ini berpotensi menghadirkan drama keluarga yang kuat dan menyentuh.