Yusuf Mahardika dan Wavi Zihan Ungkap Tantangan Terlibat di Film Rambut Sewu: Satu Langkah Getih

Aktris Wavi Zihan. (Instagram: wavizihan)
JawaPos.com - Rambut Sewu: Satu Langkah Getih tidak hanya mengandalkan teror supranatural untuk membangun ketegangan. Film horor ini juga menempatkan perjalanan para karakter sebagai bagian penting dalam mengungkap misteri dan rahasia masa lalu.
Hal itu dirasakan Yusuf Mahardika dan Wavi Zihan yang mendapat tantangan berbeda saat memerankan Damar dan Wulan-Sundari.
Bagi Yusuf Mahardika, Damar bukan karakter yang sekadar hadir untuk melengkapi cerita. Sosok tersebut justru memiliki peran dalam membantu membuka sejumlah lapisan misteri yang berkaitan dengan perjalanan Wulan ketika rahasia masa lalu secara perlahan terungkap.
Yusuf melihat perjalanan Damar sebagai bagian penting dari konflik dalam film Rambut Sewu: Satu Langkah Getih. Karakter tersebut harus berhadapan dengan ketakutan, konflik batin, hingga pilihan-pilihan sulit ketika berada dalam situasi yang terus dibayangi kutukan.
“Perjalanan karakter Damar menjadi bagian penting dalam kisah Rambut Sewu: Satu Langkah Getih karena dia bukan hanya hadir sebagai pelengkap cerita, tetapi menjadi salah satu sosok yang membantu membuka lapisan misteri yang terjadi,” ujar Yusuf Mahardika.
Tantangan berbeda dihadapi Wavi Zihan. Ia harus memainkan dua sisi karakter, yakni Wulan dan Sundari. Peran tersebut menuntut Wavi untuk membangun perbedaan karakter secara meyakinkan, terutama ketika cerita mulai memasuki wilayah mistis dan konflik psikologis.
Wulan digambarkan sebagai sosok yang mampu merasakan kehadiran hal-hal mistis di sekitarnya. Namun, ia tidak dengan mudah menunjukkan rasa takut yang dialaminya. Wulan justru berusaha menyembunyikan ketakutan tersebut demi menjaga perasaan sang ibunda.
“Untuk membangun karakter Wulan, tantangannya adalah bagaimana menggambarkan sosok yang mampu merasakan kehadiran hal-hal mistis, tetapi tetap berusaha menyembunyikan ketakutan tersebut demi menjaga perasaan ibunya,” kata Wavi.
Karakter Wulan yang cenderung memendam perasaan membuat Wavi tidak bisa hanya mengandalkan dialog. Ekspresi wajah, gestur, dan bahasa tubuh menjadi elemen penting untuk memperlihatkan perubahan emosi yang dialami tokohnya.
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Jawa Pos
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