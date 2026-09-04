Lee Jung Eun Jadi Rekan Kim Ji Won di Drama “Doctor X”

lee jung eun (x @soompi)
JawaPos.com – Drama “Doctor X” makin menarik perhatian dengan kehadiran Lee Jung Eun yang akan beradu akting dengan Kim Ji Won.
Drama ini mempertemukan dua karakter dengan kepribadian berbeda, menciptakan chemistry unik yang diprediksi menjadi salah satu daya tarik utama cerita.
Lee Jung Eun berperan sebagai Yoon Mi-ra, seorang perempuan yang dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam bernegosiasi.
Ia bukan sosok yang mudah dibaca dan mampu memanfaatkan situasi untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Karakternya diperkirakan membawa energi tersendiri di tengah kisah yang berpusat pada dunia medis.
Kim Ji Won berperan sebagai dokter jenius yang memiliki kemampuan luar biasa di bidangnya. Namun, karakter tersebut juga dikenal memiliki standar tinggi dan tidak memberikan banyak ruang untuk kesalahan.
Pertemuan keduanya pun menciptakan hubungan yang tidak biasa, terutama ketika kepentingan dan cara berpikir mereka saling bertabrakan.
Kehadiran Lee Jung Eun menjadi semakin menarik karena sang aktris dikenal mampu menghidupkan karakter dengan beragam warna.
Dari karakter komedi hingga peran serius dan emosional, ia kerap memberikan penampilan yang kuat. Dalam “Doctor X”, kemampuan tersebut kembali diuji melalui sosok negosiator yang cerdas dan penuh perhitungan.
Menurut Soompi, Lee Jung Eun digambarkan sebagai seorang deal maker yang lihai sekaligus partner tak terduga bagi karakter Kim Ji Won dalam drama “Doctor X”. Kombinasi kedua aktris tersebut diharapkan menghadirkan dinamika menarik sekaligus memperkaya cerita drama.
Dengan perpaduan kisah medis, karakter-karakter kuat, serta chemistry antara Kim Ji Won dan Lee Jung Eun, “Doctor X” menjadi salah satu drama yang patut dinantikan.
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Jawa Pos
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