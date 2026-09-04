Setahun Setelah “Bye, Summer”, IU Kejutkan Penggemar dengan Lagu Baru

JawaPos.com – IU membawa kejutan untuk penggemarnya dengan menyiapkan perilisan lagu baru setelah hampir satu tahun.

Penyanyi sekaligus aktris tersebut mengumumkan kabar ini melalui teaser singkat yang dibagikan di media sosial pada 4 September 2026. Lagu terbaru IU dijadwalkan dirilis secara digital pada 10 September.

Teaser tersebut langsung memancing rasa penasaran karena musik yang digunakan ternyata memiliki keterkaitan dengan video “Star - Please Grant My Wish” yang sebelumnya diunggah IU melalui channel YouTube resminya pada Agustus lalu.

Potongan musik tersebut kembali terdengar dalam teaser terbaru, seolah menjadi petunjuk mengenai konsep lagu yang akan datang.

Petunjuk semakin menarik ketika teaser ditutup dengan tulisan “Destination: UNKNOWN PLANET”.

Kalimat tersebut memberikan nuansa misterius sekaligus membuka spekulasi mengenai tema dan cerita yang akan dibawa IU dalam karya terbarunya. Hingga kini, detail mengenai judul lagu dan konsep lengkapnya masih belum diungkap.

Perilisan ini juga menjadi comeback musik IU setelah sebelumnya merilis single digital “Bye, Summer” pada 10 September 2025.

Tepat satu tahun kemudian, IU kembali memilih tanggal yang sama untuk menghadirkan karya baru, sehingga perilisan tersebut terasa semakin spesial bagi penggemar.

Menurut laporan Dispatch, IU sebelumnya menunda konser yang dijadwalkan berlangsung di Goyang Stadium pada September serta perilisan album studio keenamnya.