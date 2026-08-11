Hampir 9 Tahun Berpisah, IU Pakai Lagu Mantan di Instagram dan Picu Spekulasi

JawaPos.com - IU kembali menjadi perbincangan setelah pilihan musik dalam unggahan Instagram terbarunya mencuri perhatian.

Pada 6 Agustus 2026, penyanyi tersebut membagikan sejumlah foto dengan keterangan yang menggambarkan kesibukannya menjalani kehidupan.

Namun, bukan foto-fotonya yang menjadi pusat perhatian, melainkan lagu yang dipilih sebagai latar musik.

Menurut laporan Allkpop, IU menggunakan lagu “Byeolil Ubi Sanda” milik Jang Kiha and the Faces sebagai BGM dalam unggahan tersebut.

Pilihan itu langsung membuat publik mengangkat kembali kisah masa lalu IU dan Jang Kiha. Keduanya diketahui pernah menjalin hubungan dan secara terbuka mengonfirmasi hubungan mereka pada 2015.

Setelah berpacaran selama sekitar dua tahun, IU dan Jang Kiha mengumumkan perpisahan pada 2017. Hampir sembilan tahun setelah hubungan tersebut berakhir, penggunaan lagu dari grup yang pernah dipimpin Jang Kiha itu pun terasa seperti kejutan kecil bagi para penggemar.

Allkpop mencatat bahwa sebagian netizen bertanya-tanya apakah pemilihan lagu tersebut memiliki makna tertentu.

Di sisi lain, tidak sedikit pula netizen yang menganggap pilihan tersebut tidak perlu dibaca terlalu jauh. Hubungan IU dan Jang Kiha telah berakhir bertahun-tahun lalu, sehingga penggunaan sebuah lagu tidak otomatis menjadi tanda adanya pesan tersembunyi.

The Korea Times juga melaporkan bahwa lagu yang digunakan IU adalah “Living The Carefree Life”, lagu penutup dari album debut Kiha and the Faces yang dirilis pada 2009. Perbedaan penamaan dalam pemberitaan merujuk pada lagu yang sama, yang dikenal dengan judul Korea “별일 없이 산다.”