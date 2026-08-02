IU Sapa Publik Lagi Usai Hiatus, Tampil Anggun di Blue Dragon Series Awards 2026 

IU ( X @0nyourminee)

JawaPos.com – IU kembali menyapa publik setelah menghentikan sementara aktivitasnya karena masalah kesehatan. Menurut laporan allkpop, IU tampil sebagai presenter dalam Blue Dragon Series Awards 2026, menandai penampilan publik pertamanya dalam sekitar 10 hari sejak mengumumkan masa hiatus untuk fokus menjalani perawatan.

Dalam acara yang disiarkan langsung melalui KBS2, IU naik ke atas panggung bersama aktor Ju Ji-hoon untuk membacakan pemenang kategori Best Actor.

Saat membuka sesi penghargaan, pelantun Good Day itu mengaku kembali merasakan ketegangan yang sama seperti tahun lalu. Ia mengatakan penghargaan yang diterimanya pada edisi sebelumnya menjadi sumber semangat yang membuatnya bekerja lebih keras sepanjang setahun terakhir.

Kemunculan IU menjadi perhatian besar karena sebelumnya EDAM Entertainment mengumumkan bahwa kondisi patulous Eustachian tube kronis yang dideritanya memburuk.

Akibatnya, konser yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Goyang pada September, rangkaian pertunjukan berikutnya, serta perilisan album studio keenamnya terpaksa ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.

IU juga sempat mengungkapkan bahwa selama beberapa tahun terakhir dirinya mungkin terlalu memaksakan diri tanpa cukup memperhatikan kondisi fisik.

Ia menambahkan bahwa tim medis menyarankan agar sementara waktu tidak tampil di atas panggung sehingga dapat fokus menjalani pengobatan dan kembali dalam keadaan yang lebih sehat.

Meski masih menjalani masa pemulihan, IU tampil dengan senyum hangat dan pembawaannya yang tenang saat menyerahkan penghargaan.