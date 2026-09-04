Jelang Comeback, D.O. EXO Rilis Teaser Artistik untuk Mini Album 'DOPAMINE'

JawaPos.com – D.O. EXO semakin dekat menuju comeback solonya melalui mini album terbaru berjudul “DOPAMINE”. Doh Kyung Soo membagikan teaser highlight medley yang langsung mencuri perhatian lewat konsep visual yang artistik dan playful.

Teaser tersebut dirilis pada 3 September tengah malam KST sebagai bagian dari rangkaian promosi menuju comeback.Dalam video tersebut, D.O. menampilkan pendekatan visual yang tidak biasa. Dirinya bersama sejumlah elemen lain dibuat seperti potongan gambar dari majalah yang kemudian disusun dan berpadu menjadi sebuah mosaik.

Konsep sederhana tetapi kreatif ini memberikan gambaran mengenai nuansa artistik yang ingin dibawa D.O. dalam era musik terbarunya.

Mini album keempat “DOPAMINE” akan berisi total lima lagu baru, yakni “Sing It Loud,” “Dancing Party,” “Guitarist,” “Don’t You,” dan “Dear.”

Masing-masing judul telah diperkenalkan melalui rangkaian teaser sebelumnya, sehingga penggemar kini semakin penasaran dengan warna musik yang akan ditawarkan D.O. dalam karya terbarunya.

Menurut laporan allkpop, “DOPAMINE” dijadwalkan resmi dirilis pada 8 September pukul 18.00 KST. Comeback ini menjadi momen penting karena merupakan karya solo terbaru D.O. setelah perilisan album penuh “BLISS” lebih dari setahun lalu.

Kehadiran “DOPAMINE” sekaligus memperlihatkan konsistensi D.O. dalam mengeksplorasi musik di luar aktivitasnya bersama EXO.

Dengan konsep teaser yang mengedepankan unsur seni dan visual kreatif, ia memberikan sedikit gambaran bahwa era barunya tidak hanya mengandalkan musik, tetapi juga identitas visual yang kuat.

Kini, perhatian penggemar tertuju pada perilisan penuh “DOPAMINE”. Setelah sejumlah teaser dan highlight medley mulai diperkenalkan, lima lagu dalam mini album tersebut akan segera dapat dinikmati secara utuh.