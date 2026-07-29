Comeback Spektakuler EXO! Tur EXhOrizon Berakhir dengan Rekor Sold Out di Semua Kota

exo planet 6 (x @exochartstts)
JawaPos.com - EXO membuktikan dominasinya di industri K-pop dengan menuntaskan tur dunia keenam EXO PLANET #6 – EXhOrizon secara gemilang.
Dilansir dari allkpop, seluruh rangkaian konser dalam tur tersebut dilaporkan sold out, menegaskan bahwa pesona grup besutan SM Entertainment itu tetap kuat meski sempat vakum dari tur grup selama beberapa tahun.
Tur EXhOrizon menjadi momen istimewa bagi EXO karena menandai kembalinya mereka ke panggung konser berskala besar. Antusiasme penggemar terlihat sejak penjualan tiket dibuka, dengan setiap pertunjukan di berbagai negara habis terjual dalam waktu singkat.
Selama tur berlangsung, EXO mengunjungi 14 kota dengan total 27 pertunjukan, termasuk Seoul, Ho Chi Minh City, Nagoya, Taipei, Bangkok, Macau, Osaka, Jakarta, Hong Kong, Kuala Lumpur, Manila, Tokyo, Kaohsiung, hingga Singapura.
Seluruh jadwal konser sukses dipadati EXO-L, memperlihatkan daya tarik global grup yang tetap bertahan setelah lebih dari satu dekade berkarier.
Setiap konser menghadirkan perpaduan lagu-lagu legendaris EXO dengan penampilan dari album terbaru mereka, REVERXE.
Panggung megah, koreografi yang enerjik, serta vokal para anggota menjadi sorotan utama sepanjang tur, menciptakan pengalaman yang berkesan bagi para penggemar di setiap negara yang disambangi.
Keberhasilan ini juga menjadi bukti bahwa EXO masih memiliki pengaruh besar di industri musik global. Seluruh tiket yang terjual habis menunjukkan loyalitas EXO-L di berbagai belahan dunia sekaligus memperkuat reputasi grup sebagai salah satu ikon K-pop dengan kekuatan tur yang luar biasa.
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