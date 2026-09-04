WANNA ONE Kembali Bersama, “WANNA ONE GO in LA” Cetak Lonjakan Penonton 

Wanna One (x @mnetplus_og)

JawaPos.com – Episode perdana “WANNA ONE GO in LA” langsung mendapat sambutan hangat dari penggemar di berbagai negara.

Menurut laporan OSEN, program tersebut disiarkan di 112 wilayah, termasuk Korea Selatan, dan jumlah daily active users (DAU) pada hari perilisannya meningkat sekitar 10 kali lipat dibandingkan sehari sebelumnya.

Menariknya, jumlah penonton remaja juga meningkat lebih dari 10 persen dibandingkan episode terakhir musim sebelumnya.

Salah satu bagian yang paling mencuri perhatian adalah proses persiapan WANNA ONE menjelang penampilan di KCON LA. Meski para member memiliki kesibukan masing-masing, mereka tetap meluangkan waktu untuk berlatih demi menghadirkan penampilan terbaik.

Mereka menyesuaikan koreografi untuk formasi sembilan orang sekaligus mempelajari koreografi lagu baru “Again, Spring Breeze”. Dukungan dari Lai Kuanlin melalui sebuah pesan, “Jangan khawatir, kita akan tampil dengan baik,” turut menjadi suntikan semangat bagi para member.

Momen ketika mereka kembali berdiri di atas panggung dengan nama WANNA ONE pun berubah menjadi salah satu bagian paling emosional.

Setelah disambut sorakan meriah penonton, Park Woo-jin mengungkapkan rasa harunya karena dapat kembali bernyanyi dan menari bersama member lainnya.

Ia bahkan merasa seolah telah kembali menjadi dirinya yang sebenarnya. Beberapa member lainnya juga mengaku tak kuasa menahan air mata ketika saling memandang di atas panggung.

Setelah penampilan penuh energi tersebut, suasana berubah menjadi lebih santai melalui vlog yang memperlihatkan sisi natural para member. Mereka menikmati mukbang makanan Korea pada tengah malam sebelum menjalankan “WANNA LIST”, atau daftar keinginan pribadi, keesokan harinya.

Kim Jae-hwan dan Ha Sung-woon bahkan membentuk tim lari untuk mengunjungi In-N-Out Burger, sementara member lainnya mencoba pengalaman baru menaiki robotaxi.

Keseruan berlanjut di Santa Monica Beach. Para member memperlihatkan chemistry yang tetap kuat melalui berbagai aktivitas, mulai dari pemotretan poster, bermain roller coaster, hingga aksi Yoon Ji-sung yang berhasil mendapatkan boneka untuk Park Ji-hoon lewat permainan menembak.

Persaingan seru dalam permainan tarik tambang di Muscle Beach juga memperlihatkan sisi kompetitif sekaligus kekocakan mereka.

Kontras antara perjuangan keras di balik panggung dan momen penuh tawa selama perjalanan di Los Angeles menjadi daya tarik utama WANNA ONE GO in LA.