Mengejutkan, Wanna One Rilis WE WANNA GO untuk OST Acara Mereka WANNA ONE GO : Back To Base

Wanna One. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Telah lama ditunggu, akhirnya boygrup asal Korea, Wanna One merilis lagu baru untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun.
Dikutip dari Soompi, Jum’at (8/5), mengejutkan penggemar, mereka kembali sebagai grup penuh, meski salah satu anggotanya. Kang Daniel menjalani wajib militer.
Pada tanggal 6 Mei pukul 18.00 KST, grup ini merilis WE WANNA GO, lagu utama acara realitas mereka WANNA ONE GO : Back To Base.
Lagu ini mengungkapkan emosi para anggota yang kembali bersama setelah beberapa tahun beraktivitas secara individu.
Kabarnya, anggotanya yaitu Kang Daniel, yang baru-baru ini menjalani wajib militer, juga berkontribusi melalui narasi untuk lagu tersebut.
Wanna One sendiri menjadi boygrup yang berasal dari Korea Selatan, dibentuk oleh CJ E&M melalui musim kedua Produce 101.
Memiliki sebelas anggota berbakat yaitu Kang Daniel, Park Ji-hoon, Lee Dae-hwi, Kim Jae-hwan, Ong Seong-wu, Park Woo-jin, Lai Kuan-lin.
Ada juga Yoon Ji-sung, Hwang Min-hyun, Bae Jin-young, dan Ha Sung-woon, yang telah memiliki banyak penggemar di seluruh dunia.
Langsung mendapat atensi, grup ini debut pada 7 Agustus 2017, di bawah naungan Swing Entertainment dan CJ E&M.
Kontrak mereka berakhir pada 31 Desember 2018, tetapi aktivitas terakhir mereka sebagai grup adalah single B-side dari album mereka yang dirilis pada 27 Januari 2022.
