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Sabik Aji Taufan
Minggu, 30 Agustus 2026 | 23.40 WIB

Konser Hey Slank Masuk Titik ke-9 di Purwokerto, Bos HS Cerita Pernah Putus Asa

Jumpa pers Konser Berani Kita Beda Tour HS Hey Slank memasuki titik ke-9 di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. (Istimewa) - Image

Jumpa pers Konser Berani Kita Beda Tour HS Hey Slank memasuki titik ke-9 di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. (Istimewa)

JawaPos.com - Konser Berani Kita Beda Tour HS Hey Slank memasuki titik ke-9 di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (30/8). Bos HS Muhammad Suryo mengaku sempat putus asa sebelum sampai di titik ini.

Suryo mengatakan, memulai bisnis sejak 2024 dengan karyawan 30 orang. Setahun berjalan bisnisnya masih mentok, tidak membuahkan hasil memuaskan.

“Saya dengan Pak Ipin (salah satu pimpinan di pabrik HS) kemudian umrah ke Tanah Suci, berdoa. Tuhan kalau ini bukan rezekiku saya ikhlas, tapi kalau rezekiku saya mohon dipermudah,” kata Suryo saat sesi jumpa pers.  

Usahanya pun mulai menunjukan hasil positif pada 2025. Daya serap terhadap tenaga kerja juga semakin besar.

Namun, kebahagiaan itu tak berjalan mulus, Suryo dilanda kecelakaan maut tang menewaskan istrinya, Anis Syarifah pada Ramadhan 2026. Kepergian istrinya menjadi pukulan telak.

Dirinya pun mengalami luka berat sebab mengalami patah tulang di 6 area tubuh. Kondisi ini membuatnya begitu putus asa.

“Sempat putus asa, tapi di pundak saya ada ribuan orang yang harus saya tanggung. Itulah semangat saya, saya harus berbuat baik, berkarya lebih banyak untuk mereka-mereka yang hidupnya bergantung kepada saya,” lanjutnya.

Namun, perlahan dia bangkit. Hingga saat ini HS berhasil mempekerjakan 8.000 orang. 200 penyandang disabilitas juga diberi tempat bekerja.

Bagi Suryo, siapapun berhak mendapat pekerjaan. Bahkan orang tanpa pengalaman kerja pun diterima di bisnisnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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