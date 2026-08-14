Asah Kreativitas, Aktris Putri Titian Kumpulkan Karya Anaknya di Pigura

JawaPos.com – Baru-baru ini aktris pemeran Jungkir Balik Dunia Sissy, Putri Titian, menarik perhatian sebagian warganet di media sosial Instagram.

Bagaimana tidak, lewat akunnya @putrititian, ia mengumpulkan berbagai karya anaknya yang disatukan dalam satu pigura.

Karya tersebut beragam, berupa gambar dari anak-anaknya mulai dari hewan, coretan abstrak dan lain sebagainya.

Seperti gambar jerapah, orang, kodok, ikan ia gunting menyesuaikan bentuknya, yang menggambarkan ketekunannya.

Dalam caption ia menulis, “Ngumpulinnya 5 tahun nyusunnya semingguan, dibikinnya pakai playlist 90-an, ini dia karya anak-anakku yang harganya gak ada yang sanggup nawar.”

Sontak hal tersebut pun membuat warganet memuji aksinya yang mengharukan tersebut di kolom komentar.

Salah satunya aktris menulis, “Wah keren banget jadinya thank you Tian udah memberikan inspirasi,” @chelseaoliviaa

“Moms spill bahan-bahan yang dipakai please mau bikin juga nih,” tulis @niaaatry