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Abdul Rahman
Minggu, 9 Agustus 2026 | 23.28 WIB

Jung Ilhoon Akui Melukis Membantunya dalam Berkarya di Dunia Musik

Jung Ilhoon. (Instagram: ilhoonmj) - Image

Jung Ilhoon. (Instagram: ilhoonmj)

JawaPos.com - Jung Ilhoon menemukan cara baru untuk memperkaya proses kreatifnya di luar musik. Selain kembali aktif merilis karya, mantan anggota BTOB tersebut juga serius menekuni dunia seni lukis.

Dilansir dari Allkpop, ketertarikan Ilhoon terhadap lukisan bermula ketika dirinya masih berada di Inggris. Saat itu, ia cukup sering menghabiskan waktu seorang diri sehingga mulai mengunjungi berbagai galeri seni.

"Mengunjungi pameran menginspirasi saya untuk mencoba melukis. Saya sangat menyukai London! Melukis sebenarnya lebih sulit daripada membuat musik. Keduanya memiliki nuansa yang berbeda, tetapi saya menyukai keduanya. Itulah mengapa saya mulai melukis," tuturnya.

Dari kebiasaan mengunjungi galeri seni, Ilhoon kemudian tertarik untuk mencoba membuat karya seni sendiri. Ia pun mulai melukis hingga akhirnya menggelar pameran mengusung tajuk “Tiny Ark” di Seoul pada Oktober 2024.

Bagi Ilhoon, melukis bukan sekadar aktivitas untuk mengisi waktu luang. Ia justru menemukan pengalaman kreatif yang berbeda melalui medium tersebut.

Ia mengakui bahwa melukis terasa lebih sulit dibandingkan membuat musik. Meski memiliki karakter yang berbeda, Ilhoon tetap menyukai kedua bidang seni tersebut.

Menariknya, aktivitas melukis ternyata memberikan pengaruh terhadap proses berkarya di bidang musik. Setelah mulai mengenal warna dan bentuk secara lebih mendalam, imajinasinya ketika membuat musik menjadi lebih jelas.

"Sebelum saya mulai melukis, ketika saya membuat musik, itu benar-benar hanya tentang musik atau suara itu sendiri. Tetapi setelah saya mulai melukis, warna dan bentuknya juga menjadi jauh lebih jelas. Itu sangat membantu dalam menyelesaikan album saya," ungkap Jung Ilhoon.

Pengalaman itu menunjukkan bagaimana Ilhoon tidak membatasi kreativitasnya hanya pada satu medium saja. Musik dan seni lukis justru saling melengkapi dalam perjalanan artistiknya.

Editor: Abdul Rahman
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