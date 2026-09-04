Lee Min Jae Makin Bersinar, Bintangi 4 Proyek Baru dari Drama hingga Netflix 

Lee min jae (x @kdrama_menfess)

JawaPos.com – Lee Min Jae makin mempertegas statusnya sebagai salah satu bintang muda yang patut diperhitungkan. Menurut laporan OSEN, ia kini telah mengamankan empat proyek baru setelah sebelumnya mencuri perhatian lewat Weak Hero Class 2, Ace Scandal, dan film Boy in the Pool.

Deretan pekerjaan tersebut sekaligus menunjukkan kemampuannya berpindah dari drama televisi ke produksi OTT dengan karakter yang beragam.

Proyek terdekat Lee Min Jae adalah drama akhir pekan KBS 2TV A Love Other Than Yours yang dijadwalkan tayang perdana pada 12 September. Ia memerankan Lee Wan Do, adik dari Lee Mi Do yang dimainkan Ahn Eun Jin.

Karakter tersebut merupakan mantan atlet freediving yang kini menjalankan sebuah karaoke bar, tetapi menyimpan luka mendalam dan emosi yang tidak sederhana.

Tak berhenti di layar televisi, Lee Min Jae juga akan kembali menyapa penonton Netflix melalui musim kedua Jigeum Uri Hakgyo-neun (Now Our School Is).

Berperan sebagai Yong Maru, senior Nam On Jo yang diperankan Park Ji Hoo, ia akan berada di tengah situasi mencekam ketika penyebaran virus zombie kembali membawa kekacauan ke Seoul.

Aktor kelahiran 1990-an itu juga mengambil bagian dalam drama komedi romantis remaja Netflix Do Not Cross the Wall. Kali ini ia berperan sebagai Gong Soo Ho dari Jinwolnam High School, yang terlibat dalam dinamika bersama Lee Chi Won (Moon Sang Min) dan So Ran (Cynthia).

Karakter tersebut akan memperlihatkan sisi berbeda Lee Min Jae lewat perpaduan pesona anak muda dan persaingan yang penuh ketegangan.

Sementara itu, MBC turut menjadi panggung baru bagi Lee Min Jae melalui drama Jumat-Sabtu White Scandal. Ia dipercaya memerankan Hong Kang Ho, pemimpin sebuah grup idol yang gagal meraih kesuksesan.

Di balik senyum cerianya, karakter ini menyimpan kesedihan yang membuatnya menjadi sosok multidimensi, terutama melalui hubungannya dengan Dan Yu Jin yang dimainkan Ryu Hye Young.

Dengan empat proyek sekaligus, Lee Min Jae semakin menunjukkan rentang akting yang luas. Kemampuannya menjajal film independen, genre thriller, drama romantis hingga kisah remaja membuat publik semakin penasaran dengan transformasi yang akan ia hadirkan.