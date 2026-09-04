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Aulia Ramadhani
Jumat, 4 September 2026 | 22.16 WIB

Film Baru ‘Nam Eun Jung‘ Telah Memulai Syuting dan Ungkap Daftar Pemain

Pemeran film Nam Eun Jung. (Soompi) - Image

Pemeran film Nam Eun Jung. (Soompi)

JawaPos.com – Baru-baru ini, film Korea mendatang Nam Eun Jung (judul literal),  yang diperankan Yum Jung Ah dan Park Eun Bin, telah mengungkap daftar pemainnya.

Dilansir dari Soompi, Jum’at (4/9), tim produksi mengumumkan pemeran Wi Ha Joon, Lee Ki Taek, dan Lee Min Ji bersama Yum Jung Ah dan Park Eun Bin.

Kabar mengejutkannya, mereka juga mengumumkan bahwa proses untuk syuting film ini telah dimulai.

Kabarnya film ini akan menceritakan kisah ibu Hyun Sook (Yum Jung Ah) dan putri bungsunya, Eun Jung (Park Eun Bin).

Mereka  yang tidak pernah bisa dekat sepanjang hidup karena berjuang mengatasi emosi dan kesalahpahaman yang telah menumpuk.

Yum Jung Ah akan memerankan Kang Hyun Sook, seorang Wanita jujur yang menjalani kehidupan yang sulit sambil membesarkan ketiga anaknya.

Nam Eun Jung (Park Eun Bin) putri bungsu Hyun Sook, jadi sosok yang kasih sayangnya kepada ibunya telah benar-benar habis setelah bertahun-tahun  berkonflik

Menariknya, Wi Ha Joon akan memerankan Park Sun Woo, pacar Eun Jung, karakter yang selalu berada di sisi Eun Jung dan mendukungnya dengan penuh kasih sayang.

Jadi kakak tertua dan seorang pendeta diandalkan bagi ketiga anak tersebut, Lee Ki Taek akan memerankan Nam Eun Chul

Editor: Novia Tri Astuti
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