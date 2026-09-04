Film Baru ‘Nam Eun Jung‘ Telah Memulai Syuting dan Ungkap Daftar Pemain

JawaPos.com – Baru-baru ini, film Korea mendatang Nam Eun Jung (judul literal), yang diperankan Yum Jung Ah dan Park Eun Bin, telah mengungkap daftar pemainnya.

Dilansir dari Soompi, Jum’at (4/9), tim produksi mengumumkan pemeran Wi Ha Joon, Lee Ki Taek, dan Lee Min Ji bersama Yum Jung Ah dan Park Eun Bin.

Kabar mengejutkannya, mereka juga mengumumkan bahwa proses untuk syuting film ini telah dimulai.

Kabarnya film ini akan menceritakan kisah ibu Hyun Sook (Yum Jung Ah) dan putri bungsunya, Eun Jung (Park Eun Bin).

Mereka yang tidak pernah bisa dekat sepanjang hidup karena berjuang mengatasi emosi dan kesalahpahaman yang telah menumpuk.

Yum Jung Ah akan memerankan Kang Hyun Sook, seorang Wanita jujur yang menjalani kehidupan yang sulit sambil membesarkan ketiga anaknya.

Nam Eun Jung (Park Eun Bin) putri bungsu Hyun Sook, jadi sosok yang kasih sayangnya kepada ibunya telah benar-benar habis setelah bertahun-tahun berkonflik

Menariknya, Wi Ha Joon akan memerankan Park Sun Woo, pacar Eun Jung, karakter yang selalu berada di sisi Eun Jung dan mendukungnya dengan penuh kasih sayang.