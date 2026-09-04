Film Baru ‘Nam Eun Jung‘ Telah Memulai Syuting dan Ungkap Daftar Pemain

Pemeran film Nam Eun Jung. (Soompi)
JawaPos.com – Baru-baru ini, film Korea mendatang Nam Eun Jung (judul literal), yang diperankan Yum Jung Ah dan Park Eun Bin, telah mengungkap daftar pemainnya.
Dilansir dari Soompi, Jum’at (4/9), tim produksi mengumumkan pemeran Wi Ha Joon, Lee Ki Taek, dan Lee Min Ji bersama Yum Jung Ah dan Park Eun Bin.
Kabar mengejutkannya, mereka juga mengumumkan bahwa proses untuk syuting film ini telah dimulai.
Kabarnya film ini akan menceritakan kisah ibu Hyun Sook (Yum Jung Ah) dan putri bungsunya, Eun Jung (Park Eun Bin).
Mereka yang tidak pernah bisa dekat sepanjang hidup karena berjuang mengatasi emosi dan kesalahpahaman yang telah menumpuk.
Yum Jung Ah akan memerankan Kang Hyun Sook, seorang Wanita jujur yang menjalani kehidupan yang sulit sambil membesarkan ketiga anaknya.
Nam Eun Jung (Park Eun Bin) putri bungsu Hyun Sook, jadi sosok yang kasih sayangnya kepada ibunya telah benar-benar habis setelah bertahun-tahun berkonflik
Menariknya, Wi Ha Joon akan memerankan Park Sun Woo, pacar Eun Jung, karakter yang selalu berada di sisi Eun Jung dan mendukungnya dengan penuh kasih sayang.
Jadi kakak tertua dan seorang pendeta diandalkan bagi ketiga anak tersebut, Lee Ki Taek akan memerankan Nam Eun Chul
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai
Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!
Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera
Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi
Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?
35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo
Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!
Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah