Park Eun Bin Pertimbangkan Tawaran Bintangi Film "Nam Eun Jung"

park eun bin (x @hallyuforums)

JawaPos.com – Park Eun Bin kembali menjadi sorotan setelah dikabarkan sedang mempertimbangkan proyek layar lebar terbaru.

Pada 13 Juli, menurut laporan soompi, sang aktris telah menerima naskah film "Nam Eun Jung" dan kini tengah berdiskusi untuk kemungkinan bergabung sebagai pemeran utama.

Agensi Namoo Actors memberikan pernyataan singkat. Pihak agensi membenarkan bahwa "Nam Eun Jung" merupakan salah satu proyek yang ditawarkan kepada Park Eun Bin, namun menegaskan bahwa belum ada keputusan final terkait keterlibatannya dalam film tersebut.

Jika setuju dengan tawaran itu, Park Eun Bin akan bekerja sama dengan sutradara Kim Dong Hoon yang akan menjalani debut penyutradaraan film panjangnya melalui "Nam Eun Jung". Proyek tersebut dijadwalkan memulai proses syuting pada Agustus mendatang.

Kabar ini semakin meningkatkan antusiasme penggemar, mengingat Park Eun Bin dikenal selektif dalam memilih proyek akting. Setiap karya yang dibintanginya kerap berhasil mencuri perhatian berkat kualitas cerita dan penampilannya yang konsisten mendapat pujian.

Aktris kelahiran 1992 itu juga tengah bersiap menyapa penonton lewat drama akhir pekan tvN "Spooky in Love". Drama bergenre romansa okultisme tersebut telah menarik perhatian publik bahkan sebelum penayangannya berkat jajaran pemain dan premis ceritanya yang unik.