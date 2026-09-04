JUNNY Lanjutkan Tur Dunia ‘null’ LATAM TOUR, Tembus 30 Kota Dunia 

Junny (x @kbsworld_enter)

JawaPos.com – JUNNY memperluas perjalanan tur dunianya dengan menyambangi Amerika Selatan. Menurut laporan Sports Chosun, JUNNY sukses menggelar rangkaian ‘null’ LATAM TOUR di Mexico City, São Paulo, dan Buenos Aires.

Perjalanan tersebut dimulai di Mexico City pada 21 Agustus, dilanjutkan ke São Paulo pada 23 Agustus, kemudian berakhir di Buenos Aires pada 25 Agustus waktu setempat.

Tur ini merupakan rangkaian konser solo yang digelar JUNNY di berbagai kota besar dunia berdasarkan album studio keduanya, ‘null’, yang dirilis tahun lalu.

Sebelum tiba di Amerika Selatan, ia telah menyelesaikan pertunjukan di Australia, Eropa, Amerika Utara, Asia, serta konser solo domestik pertamanya. Kehadiran di tiga kota Amerika Selatan tersebut semakin memperluas jangkauan tur globalnya.

Dalam pertunjukan, JUNNY membawakan sejumlah lagu, termasuk ‘Heaven Can Wait’ yang dirilis pada Juni serta versi remix dari ‘Here We Go Again’ dan ‘INVITATION’.

Dengan karakter vokal khas dan sentuhan R&B yang kuat, JUNNY berhasil membangun interaksi dengan penonton lokal sekaligus menghadirkan suasana konser yang penuh energi.

Sejumlah lagu dari album ‘null’ juga menjadi bagian penting dalam setlist. Melalui ‘Passion, Pain & Pleasure’, ‘SOUR’, dan ‘Energy’, JUNNY menunjukkan kemampuan vokalnya yang melodis.

Sementara lewat ‘AURA’ dan ‘RUSH’, ia memperlihatkan spektrum musikal yang lebih luas dengan memadukan vokal dan rap.

Dengan tambahan tiga kota di Amerika Selatan, JUNNY kini telah tampil di 30 kota di berbagai belahan dunia dalam rangkaian tur ‘null’.

Perjalanannya belum berakhir karena ia dijadwalkan melanjutkan tur ke Tokyo, Jepang, pada 27 Agustus. Di luar aktivitas tur, JUNNY juga tetap produktif dalam proyek musik lainnya.

Pada 27 Agustus, JUNNY merilis ‘Lover Boy (Feat. JUNNY)’ bersama Yebit, sebuah remake dari lagu klasik milik Clazziquai Project. Ia juga dijadwalkan tampil sebagai salah satu artis K-Pop dalam ‘2026 Infinite Challenge Run in LA’ di Los Angeles pada 17 Oktober mendatang.