Kabar Bahagia! JUNNY Umumkan Konser Solo di Tokyo September 2026, Lanjutkan Tur Dunia

JawaPos.com - JUNNY mengumumkan konser solo terbarunya di Jepang. Musisi yang berada di bawah naungan MAUVE Company itu akan membawa rangkaian tur dunianya ke Tokyo pada 27 September 2026, menyusul kesuksesan konser di berbagai negara selama setahun terakhir.

Dikutip dari allkpop, konser berjudul "null TOUR IN TOKYO" akan digelar di Otsuka FUTURE, Tokyo. Penampilan ini merupakan bagian dari tur dunia yang mendukung album studio kedua JUNNY, null, yang dirilis pada Agustus 2025.

Sebelumnya, tur tersebut telah menyambangi Australia, Eropa, Amerika Utara, dan Asia, termasuk konser solo pertamanya di Seoul pada Juni lalu.

Sebelum tampil di Jepang, JUNNY juga dijadwalkan menggelar konser di tiga kota di Amerika Selatan sepanjang Agustus.

JUNNY akan membawakan lagu-lagu dari album null, termasuk single terbarunya "Heaven Can Wait" yang dirilis pada Juni 2026.

Lagu tersebut diperkirakan menjadi salah satu penampilan utama yang paling dinantikan penggemar Jepang.

Penjualan tiket akan dimulai melalui fan club pre-sale pada 7 September, sebelum dibuka untuk penjualan umum.

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Pihak promotor berharap konser ini dapat menjadi momen spesial bagi penggemar Jepang yang telah lama menantikan penampilan solo JUNNY di negara tersebut.

JUNNY debut pada 2017 lewat mini album Monochrome. Setelah tumbuh besar di Vancouver, Kanada, ia pindah ke Seoul pada 2018 dan dikenal sebagai penulis lagu untuk berbagai artis K-pop sebelum semakin mengukuhkan namanya sebagai solois dengan karya-karya yang memadukan R&B, pop, dan musik elektronik.