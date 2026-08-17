Stray Kids THIS & THAT Debut di Posisi No. 1 di Billboard dengan Pencapaian Mingguan Terbesar di AS

JawaPos.com – Namanya tak pernah padam, kini boygrup Korea Stray Kids meraih posisi di Billboard dengan mini album baru THIS & THAT.

Dikutip dari Soompi, Senin (17/8), Billboard mengumumkan bahwa karya itu debut di posisi No. 1 pada tangga lagu Top 200 Albums (tangga lagu utama Billboard yang memeringkat album-album paling populer di Amerika Serikat).

Kini kabarnya THIS & THAT menjadi album kesembilan grup tersebut secara berturut-turut yang berhasil memimpin tangga lagu ini.

Menjadi artis pertama dalam sejarah 70 tahun Billboard 200 yang sembilan album pertamanya di tangga lagu tersebut semuanya debut di posisi No. 1, grup ini makin dikenal

Dengan jumlah album No. 1 terbanyak di Billboard 200 pada abad ini (sejak tahun 2000), nama Stray Kids siap makin mendunia

Selain itu, Stray Kids kini menyamai rekor The Rolling Stones sebagai grup dengan jumlah album No. 1 terbanyak kedua sepanjang sejarah, hanya kalah dari The Beatles (yang memegang rekor saat ini dengan 19 album No. 1).

Yang menarik, THIS & THAT mencatatkan performa mingguan terbaik Stray Kids di Amerika Serikat sejauh ini, menurut Luminate (sebelumnya Nielsen Music).

Mini album tersebut meraih total 369.000 unit album ekuivalen selama pekan yang berakhir pada 13 Agustus, yang menandai rekor pribadi baru bagi grup tersebut.

Album ini terdiri dari 357.000 penjualan album tradisional, menjadikannya yang terlaris No. 1 minggu itu di Amerika Serikat dan mencetak pencapaian karier tertinggi lainnya.