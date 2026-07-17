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Aulia Ramadhani
Sabtu, 18 Juli 2026 | 06.20 WIB

Akankah Aktris Park Ji Hyun dan Lee Jong Suk Membintangi Drama Misteri Kriminal ‘Paradise’ Bersama?

Park Ji Hyun dan Lee Jong Suk. Sumber foto: Soompi - Image

Park Ji Hyun dan Lee Jong Suk. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Sedang berada di puncak popularitas, aktris Korea Park Ji Hyun mungkin akan berkolaborasi dengan Lee Jong Suk dalam drama mendatang Paradise (judul literal)!

Dilansir dari Soompi, Jum’at (17/7), aktris yang pernah berperan di Yumi's Cells itu siap menunjukkan bakat aktingnya.

Pada 16 Juli, IZE melaporkan bahwa Park Ji Hyun telah dipilih sebagai pemeran utama wanita dalam Paradise, sebuah drama baru yang ditulis oleh Kim Su Jin.

Kemudian agensi Park Ji Hyun, Namoo Actors, berkomentar, “Memang benar, sang aktris sedang mempertimbangkan proyek drama tersebut.”

Drama ini nantinya mengikuti kisah reporter Kang Chi Young dan petugas polisi Cha Jung Won, yang terlibat dalam insiden yang tak terbayangkan.

Mereka juga berupaya mengungkap rahasia yang telah lama tersembunyi dan kebenaran di balik kasus tersebut.

Seperti yang diketahui, Lee Jong Suk saat ini sedang dalam pembicaraan untuk berperan sebagai pemeran utama pria Kang Chi Young.

Makin menarik, Park Ji Hyun dilaporkan telah ditawari peran Cha Jung Won. Bersama-sama, reporter dan detektif akan menyelidiki misteri yang menjadi inti cerita.

Faktanya, Paradise juga menjadi proyek baru dari penulis Kim Su Jin,  penulis drama Beyond Evil yang dibintangi Shin Ha Kyun dan Yeo Jin Goo.

Oh Choong Hwan akan menyutradarai drama ini, ia juga dikenal dengan karyanya seperti produksi Start-Up, While You Were Sleeping, Big Mouth.

Editor: Hanny Suwindari
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