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Leni Setya Wati
Jumat, 4 September 2026 | 21.44 WIB

Han So Hee Pimpin Perusahaan Fashion di ‘The Intern’, Deretan Karyawan Siap Curi Perhatian 

han so hee (x @soompi

 
JawaPos.com – Film terbaru The Intern mencuri perhatian setelah merilis stills terbaru yang menampilkan para karyawan perusahaan fashion WOO22.
 
Menurut laporan Soompi, film ini merupakan remake dari film Hollywood berjudul sama dan mengangkat kehidupan kantor yang mempertemukan berbagai generasi serta latar belakang pekerjaan.
 
Cerita berpusat pada Gi Ho (Choi Min Sik), seorang senior intern dengan pengalaman kerja selama 37 tahun, yang bergabung dengan WOO22, perusahaan yang dipimpin Sun Woo (Han So Hee), seorang CEO pekerja keras.
 
Park Ye Ni tampil sebagai Yoo Jin, seorang MD yang dikenal sangat cakap dalam pekerjaannya. Yoo Jin memiliki kepribadian proaktif, tegas, dan bertanggung jawab. Ia selalu berusaha menyelesaikan pekerjaannya hingga tuntas sekaligus menjadi senior yang dapat diandalkan oleh karyawan baru ketika mereka harus beradaptasi dengan lingkungan WOO22.
 
Sementara itu, Im Sung Kyun memerankan Jun Hyung, kepala tim MD yang bekerja bersama Yoo Jin. Karakternya digambarkan sebagai sosok yang cepat beradaptasi dan pandai mencari cara praktis untuk menyelesaikan berbagai persoalan di kantor. Hubungannya dengan Yoo Jin yang kerap diwarnai perdebatan turut menghadirkan dinamika menarik sekaligus humor dalam cerita.
 
Kim Yo Han juga memberikan warna berbeda melalui karakter Joo Sung, seorang intern yang ramah dan mudah bergaul.
 
Ia menjadi salah satu orang pertama yang mendekati Gi Ho dan membantunya menghadapi budaya perusahaan serta lingkungan digital yang masih terasa asing.
 
Interaksi keduanya memperlihatkan persahabatan lintas generasi yang hangat.
Di sisi lain, Yoon Sang Jung berperan sebagai Yoon Hee, intern dengan karakter blak-blakan dan penuh rasa ingin tahu.
 
Ia tidak ragu mengajukan pertanyaan yang ada di pikirannya, sehingga sering membantu mencairkan suasana.
 
Bersama Joo Sung dan Gi Ho, Yoon Hee membentuk trio intern dengan chemistry yang diprediksi menjadi salah satu daya tarik film.
 
Dengan menghadirkan karakter dari berbagai generasi, The Intern menawarkan cerita tentang kehidupan kantor, perbedaan cara bekerja, serta hubungan antarmanusia di tengah lingkungan profesional.
 
Film yang dibintangi Han So Hee dan Choi Min Sik ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 16 September 2026.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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