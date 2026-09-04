Ansel Elgort Jadi Sorotan, Outfit Yukata di Acara Seni Korea Dinilai Tak Sesuai Tema 

Ansel elgort (x @tang_kira)

JawaPos.com – Ansel Elgort jadi sorotan setelah menghadiri CJ Night in Celebration of Frieze Seoul dengan busana yang dinilai tidak sesuai dengan dress code acara.

Menurut laporan Dispatch, aktor Hollywood tersebut hadir di Leeum Museum of Art, Hannam-dong, Seoul, pada 2 September dengan mengenakan yukata tradisional Jepang, sementara penyelenggara sebelumnya telah menetapkan aturan berpakaian semi-formal.

Acara yang digelar CJ Group tersebut menjadi bagian dari rangkaian menjelang pembukaan Frieze Seoul dan telah diselenggarakan untuk ketiga kalinya setelah edisi 2022 dan 2024.

Salah satu tujuan acara adalah memperkenalkan gaya hidup Korea kepada tokoh-tokoh global melalui sajian K-food, minuman distilasi Korea, serta karya dari para seniman Korea.

Namun, kehadiran Ansel Elgort dengan yukata justru memunculkan perdebatan. Penyelenggara sebelumnya telah meminta tamu mengenakan “Cocktail Attire”, yang umumnya merujuk pada pakaian semi-formal untuk acara yang membutuhkan penampilan lebih rapi dan elegan.

Pilihan busana Ansel dianggap berseberangan dengan ketentuan tersebut sekaligus konsep acara yang berfokus pada budaya dan gaya hidup Korea.

Penampilannya juga terlihat kontras dengan sejumlah tamu lain yang hadir dengan setelan formal.

Aktor Korea seperti Lee Byung-hun dan Jang Hyuk memilih mengenakan jas, sehingga yukata yang dikenakan Ansel Elgort menjadi salah satu penampilan paling mencolok malam itu.

Kontroversi tersebut membuat perhatian publik tidak hanya tertuju pada acara seni yang digelar, tetapi juga pada keputusan busana sang aktor.

Meski demikian, konteks di balik pilihan pakaian Ansel tidak dijelaskan lebih lanjut dalam informasi yang beredar, sehingga penilaian mengenai apakah hal tersebut merupakan bentuk ketidaksengajaan atau keputusan pribadi masih menjadi perbincangan.

Ansel Elgort dikenal luas setelah membintangi film Baby Driver. Dalam kehidupan pribadinya, ia juga baru-baru ini mendapat perhatian setelah dikabarkan telah memiliki seorang putra bersama perempuan asal Jepang yang disebut sebagai pasangan dalam hubungan de facto.