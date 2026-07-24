Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Sabtu, 25 Juli 2026 | 04.12 WIB

Tanpa Disadari, 7 Kesalahan Outfit Ini Bisa Membuat Anda Terlihat Ketinggalan Zaman

ilustrasi gaya pakaian wanita. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi gaya pakaian wanita. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dunia fashion terus mengalami perubahan, tetapi tampil menarik bukan hanya soal mengikuti tren terbaru.

Tak sedikit orang yang justru memilih pakaian atau aksesori yang dianggap sedang populer, padahal pilihan tersebut bisa membuat penampilannya tampak usang dan kurang relevan.

Gaya berbusana yang tepat lahir dari kemampuan memadukan tren dengan karakter pribadi, bentuk tubuh, serta pemilihan warna yang sesuai.

Agar penampilan tetap modern dan menarik, berikut tujuh kesalahan outfit yang sebaiknya dihindari.

1. Pakaian berbentuk kotak

Siluet kebesaran sedang marak di media sosial, berkat tren fesyen jalanan.

Namun, orang sering melupakan aturan dasar fesyen yakni keseimbangan dan akhirnya terlihat seperti kotak tanpa bentuk.

Jadi, kuasai seni menyeimbangkan penampilan dengan menambahkan sentuhan struktur pada tampilan Anda, jaga agar penampilan tetap minimalis, padukan atasan longgar dengan bawahan yang pas badan.

2. Cetakan tebal

Beberapa motif tertentu, seperti motif bunga besar yang terkenal di era 90-an, motif paisley menyeluruh, atau logo berukuran besar dapat langsung membuat pakaian Anda terlihat murahan atau berlebihan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Bukan Berarti Tak Punya Pilihan, Ini 6 Ciri Orang yang Sering Pakai Outfit Favorit - Image
Kepribadian

Bukan Berarti Tak Punya Pilihan, Ini 6 Ciri Orang yang Sering Pakai Outfit Favorit

Selasa, 14 Juli 2026 | 01.47 WIB

7 Kesalahan Outfit yang Membuat Anda Terlihat Ketinggalan Zaman - Image
Lifestyle

7 Kesalahan Outfit yang Membuat Anda Terlihat Ketinggalan Zaman

Selasa, 9 Juni 2026 | 20.17 WIB

7 Tips Memilih Warna Outfit yang Sesuai Warna Kulit, Awas Jangan Sampai Salah Kostum! - Image
Lifestyle

7 Tips Memilih Warna Outfit yang Sesuai Warna Kulit, Awas Jangan Sampai Salah Kostum!

Rabu, 25 Maret 2026 | 19.18 WIB

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

3

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

6

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

7

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

8

Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore