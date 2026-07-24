Tanpa Disadari, 7 Kesalahan Outfit Ini Bisa Membuat Anda Terlihat Ketinggalan Zaman

JawaPos.com - Dunia fashion terus mengalami perubahan, tetapi tampil menarik bukan hanya soal mengikuti tren terbaru.

Tak sedikit orang yang justru memilih pakaian atau aksesori yang dianggap sedang populer, padahal pilihan tersebut bisa membuat penampilannya tampak usang dan kurang relevan.

Gaya berbusana yang tepat lahir dari kemampuan memadukan tren dengan karakter pribadi, bentuk tubuh, serta pemilihan warna yang sesuai.

Agar penampilan tetap modern dan menarik, berikut tujuh kesalahan outfit yang sebaiknya dihindari.

1. Pakaian berbentuk kotak

Siluet kebesaran sedang marak di media sosial, berkat tren fesyen jalanan.

Namun, orang sering melupakan aturan dasar fesyen yakni keseimbangan dan akhirnya terlihat seperti kotak tanpa bentuk.

Jadi, kuasai seni menyeimbangkan penampilan dengan menambahkan sentuhan struktur pada tampilan Anda, jaga agar penampilan tetap minimalis, padukan atasan longgar dengan bawahan yang pas badan.

2. Cetakan tebal