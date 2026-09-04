Kolaborasi dengan Reza Arap dan Tepe, for Revenge Rilis 'Museum Duka'

JawaPos.com - Grup musik for Revenge merilis lagu baru berjudul Museum Duka, Jumat (4/9). Lagu ini menghadirkan kolaborasi dengan penabuh drum Teguh Prakoso alias Tepe dan musisi Reza Oktovian alias YB, yang juga dikenal sebagai Reza Arap, dikutip dari ANTARA.

Vokalis for Revenge, Boniex, menyampaikan bahwa kolaborasi dalam penggarapan lagu tersebut bermula dari penampilan bersama for Revenge, Tepe, dan YB membawakan lagu "Serana" dan "Penyangkalan" dalam sebuah festival.

"Tepe beberapa kali tampil bersama for Revenge sebagai drummer. Tanpa kehadiran Tepe, pertemuan for Revenge dengan YB Rap mungkin tidak akan terjadi," kata Boniex sebagaimana dikutip dalam siaran pers Sony Music di Jakarta, Jumat.

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"Buat kami itu suatu kehormatan. Terlebih menyatukan for Revenge, YB, dan Tepe dalam sebuah lagu menjadi tantangan tersendiri," kata vokalis bernama lengkap Moch Boniex Nurwega itu.

Dalam penggarapan lagu "Museum Duka", Boniex dan YB berkolaborasi dalam menulis lirik dan Tepe menjalankan perannya sebagai penabuh drum.

"Setiap orang punya 'Museum Duka’-nya masing-masing. Setiap orang punya ruangan untuk menyimpan cerita, wajah, dan versi diri yang pernah kita kenal begitu dalam," kata Boniex.

Lewat lagu "Museum Duka", band for Revenge, YB, dan Tepe ingin mengajak para pendengar untuk menerima kehilangan sebagai bagian dari hidup.

"Duka bukan tentang melupakan, melainkan tentang belajar melepaskan tanpa harus berhenti mengenang," kata Boniex.