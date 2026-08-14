Harusnya Horror, Debut Reza Arap yang Ending-nya Bikin Nangis

JawaPos.com - Film Harusnya Horror siap menyapa penonton di bioskop Indonesia mulai 20 Agustus 2026 mendatang. Menariknya, film komedi-horor ini menjadi debut penyutradaraan Reza Arap Oktovian sekaligus menghadirkan cerita absurd yang ternyata menyimpan pesan emosional tentang persahabatan, kehilangan, pengkhianatan, hingga pengorbanan.

Diproduksi Ess Jay Pictures, Harusnya Horror tidak sekadar mengandalkan adegan lucu dan situasi kocak untuk menghibur penonton. Di balik kemasan komedi-horor, film ini justru membangun kisah tentang hubungan antarsahabat yang diuji oleh berbagai persoalan.

Cerita semakin menarik karena film tersebut mengangkat fenomena content creator dan creator economy. Kebiasaan mengejar konten viral demi popularitas dan keuntungan diselipkan melalui satire yang dikemas secara ringan, absurd, sekaligus menghibur.

Namun, kekuatan utama Harusnya Horror justru terasa menjelang akhir cerita. Sejumlah penonton dibuat emosional hingga menangis karena film ini membawa pesan tentang pentingnya menghargai orang-orang terdekat sebelum semuanya terlambat.

Bagi Reza Oktovian, film ini memiliki arti yang lebih personal. Harusnya Horror menjadi salah satu kenangan berharga bersama almarhumah Lula Lahfah yang turut terlibat dalam film tersebut.

“Setiap detiknya bersama Lula harusnya indah, kami berdua benar-benar menghargai setiap waktu bareng. Semua kru dan pemeran di film ini juga merasakan betapa besarnya dukungan dan kehadirannya selama produksi. Film Harusnya Horror menjadi memori terindah kami,” ujar Reza Oktovian.

Reza juga ingin menghadirkan sesuatu yang lebih dari sekadar komedi dan horor. Menurutnya, absurditas dalam film justru menjadi cara untuk menyampaikan pesan tentang arti persahabatan dan pengorbanan.

“Meski kemasannya komedi-horor dengan cerita yang absurd, tetapi saya ingin menyajikan tentang arti persahabatan, pengorbanan, dan pentingnya menghargai orang terdekat sebelum terlambat,” kata Reza.