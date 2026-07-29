Pengisi Soundtrack Film Spider-Man: Brand New Day Ternyata Band Asal Bandung, For Revenge

For Revenge. (istimewa)
JawaPos.com - Grup band asal Bandung, For Revenge, dipercaya untuk mengisi soundtrack film Spider-Man: Brand New Day lewat lagu berjudul I Miss You Every Brand New Day.
Kolaborasi ini lahir setelah Sony Music dan Sony Pictures menilai warna musik For Revenge memiliki kesamaan dengan nuansa emosional yang diangkat dalam kisah terbaru Peter Parker.
Hal itu membuat band yang dikenal lewat lagu-lagu bernuansa melankolis tersebut dipercaya menciptakan original song untuk salah satu franchise film superhero terbesar di dunia itu.
Vokalis for Revenge, Boniex, mengatakan bahwa kesempatan mengisi soundtrack film Spider-Man: Brand New Day merupakan pencapaian penting dalam perjalanan karier bandnya. Ia mengaku tidak pernah membayangkan sebelumnya diberi kepercayaan menggarap lagu untuk film Spider-Man.
"Buat kami, ini sebuah kehormatan. Nggak pernah bayangin For Revenge bisa diberi kesempatan untuk menulis karya based on salah satu franchise film terbesar di dunia," ungkap Boniex dalam keterangannya.
Menurut Boniex, proses kreatif kali ini sangat berbeda dari karya-karya For Revenge sebelumnya. Jika biasanya lagu mereka lahir dari pengalaman pribadi para personel, kali ini mereka harus menyelami perasaan dan konflik batin yang dialami Peter Parker agar emosi dalam lagu bisa selaras dengan cerita film.
"Biasanya kami membuat karya berdasarkan apa yang kami alami. Kali ini harus menyatu dengan apa yang dirasakan Peter Parker di film tersebut. Sebagai fanboy Spider-Man, sekali lagi, ini sebuah kebanggaan, untuk menggali sisi emosional seorang Peter Parker," lanjutnya.
Lewat lagu I Miss You Every Brand New Day, For Revenge tetap mempertahankan ciri khas musik emosional yang selama ini melekat dan menjadi ciri khas mereka. Lagu tersebut mengangkat tema kerinduan, kehilangan, hingga harapan untuk memulai lembaran baru, sejalan dengan perjalanan emosional Peter Parker dalam Spider-Man: Brand New Day.
Produksi lagu ini melibatkan sejumlah musisi dan profesional industri musik Indonesia. Cynantia Pratita dipercaya sebagai pengisi vokal tamu, sementara Kamga bertindak sebagai pengarah vokal.
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