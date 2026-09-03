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Leni Setya Wati
Kamis, 3 September 2026 | 20.49 WIB

‘Made in Korea 2’ Makin Gelap, Hyun Bin Hadapi Jung Woo Sung dan Woo Do Hwan 

Hyun Bin di drama Made in Korea 2 (x @tang_kira - Image

Hyun Bin di drama Made in Korea 2 (x @tang_kira

 
 
JawaPos.com – Drama ‘Made in Korea 2’ bersiap melanjutkan kisah yang sebelumnya sukses menarik perhatian.
 
Dalam konferensi pers yang digelar di Conrad Seoul pada 2 September, sutradara Woo Min-ho memuji penampilan para pemain yang dinilainya begitu menyatu dengan karakter.
 
Menurut laporan Dispatch, musim kedua akan membawa cerita yang jauh lebih dalam dengan konflik yang semakin tajam.
 
Hyun Bin kembali menjadi pusat cerita sebagai Baek Ki-tae, sosok yang kini telah mencapai puncak kekuasaan setelah sembilan tahun berlalu sejak musim pertama.
 
Namun, ambisinya belum berhenti. Di satu sisi, ia harus menghadapi kembalinya Jang Geon-young yang diperankan Jung Woo Sung, sementara di sisi lain hubungan dengan sang adik, Baek Ki-hyun (Woo Do Hwan), justru berubah menjadi sumber konflik baru.
 
Sutradara Woo menggambarkan musim kedua sebagai pertarungan antardewasa, berbeda dari nuansa musim pertama yang terasa seperti pertarungan anak-anak.
 
Kisah musim kedua berlatar rentang waktu 26 Oktober hingga 12 Desember 1979, dengan peristiwa sejarah besar menjadi latar bagi karakter-karakter fiktif.
 
Woo Min-ho menjelaskan bahwa serial ini mencoba melihat periode tersebut dari sudut pandang orang-orang yang berada di luar lingkaran utama peristiwa sejarah.
 
Karena karakter yang digunakan berbeda, peristiwa yang sama pun dapat terasa memiliki perspektif baru.
 
Berbeda dari musim pertama yang terbagi dalam beberapa episode dengan konflik tersendiri, enam episode musim kedua akan berjalan sebagai satu cerita yang berkesinambungan.
 
Konflik keluarga juga menjadi salah satu kekuatan utama. Baek Ki-tae memang telah memperoleh kekayaan dan posisi yang jauh lebih tinggi, tetapi ambisinya justru semakin besar.
 
Hyun Bin menggambarkan karakternya sebagai sosok yang tidak pernah merasa cukup. Sementara itu, Jang Geon-young kembali setelah kehilangan hampir segalanya dan membawa keinginan balas dendam yang semakin personal.
 
Jung Woo Sung menjelaskan bahwa karakter tersebut bahkan tidak sepenuhnya menyadari bahwa tindakannya didorong oleh dendam pribadi yang ia yakini sebagai perjuangan menegakkan keadilan.
 
Di tengah pertarungan tersebut, Baek Ki-hyun menjadi variabel yang semakin penting. Sembilan tahun membuat karakter yang sebelumnya dianggap masih seperti anak-anak itu tumbuh menjadi sosok yang lebih matang dan kokoh.
 
Woo Do Hwan mengungkapkan bahwa musim kedua akan perlahan menunjukkan alasan Ki-hyun harus tumbuh seperti sekarang serta pilihan sulit yang harus diambilnya.
 
Hubungannya dengan sang kakak pun semakin rumit karena ia tidak lagi sekadar menjadi adik yang takut kepada Baek Ki-tae.
 
Sutradara Woo Min-ho menegaskan bahwa kekuatan utama ‘Made in Korea 2’ terletak pada penampilan para pemain dan kedalaman konflik yang dibangun.
 
Hyun Bin sendiri mengaku sempat merasakan tekanan karena musim kedua memiliki alur yang lebih menyatu dan kompleks.
 
Setelah mendapat respons positif pada musim pertama, musim kedua dijadwalkan tayang di Disney+ mulai 9 September 2026 dengan total enam episode.
 
 
Editor: Novia Tri Astuti
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